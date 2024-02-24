Правоохранительные органы задержали Шухрата Кудратуллаева, который является братом Бахтиёра Кудратуллаева («Бахти Ташкентского»). Об этом «Газете.uz» сообщили в пресс-службе ГУВД Ташкента.

Он подозревается по статье 165 Уголовного кодекса (вымогательство). Ранее Шухрат Кудратуллаев (1966 год рождения) был объявлен в розыск и задержан в Узбекистане.

Ранее был задержаны двое сыновей «Бахти Ташкентского» — Бегзод Бахтиёрович Зафаров и Ихтиёр Бахтиёр угли Кудратуллаев.

Вместе с Шухратом Кудратуллаевым в розыск объявляли Хусана Исомиддинова (1964) и Феруза Вапаева (1988). Последний был задержан сотрудниками МВД.

Как сообщалось ранее, в Ташкенте правоохранительные органы проводят масштабные рейды по выявлению и задержанию «уличных банд» и преступных групп. Оперативные мероприятия направлены на улучшение криминогенной ситуации в столице, заявили в ГУВД столицы. Бахтиёр Кудратуллаев заключён под стражу в начале декабря.