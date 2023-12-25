ГУВД Ташкента и другие организации задержали в столице ещё шесть человек, подозреваемых в совершении преступлений. Операция проведена в рамках продолжающихся оперативно-профилактических мероприятий по борьбе с преступностью «Ударные 40 дней».

Среди задержанных — сын задержанного в начале декабря 52-летнего Бахтиёра Кудратуллаева, известного как «Бахти Ташкентский» и «Бахти Янгиабадский», 27-летний Ихтиёр Кудратуллаев.

Он привлечён к уголовному делу в качестве подозреваемого по части 3 статьи 156 Уголовного кодекса Узбекистана — вымогательство, совершённое в особо крупном размере, особо опасным рецидивистом, организованной группой или в её интересах, наказывается лишением свободы от 10 до 15 лет.

Дело в отношении его отца открыто по аналогичной статье, а также по части 2 статьи 276 (незаконное изготовление, приобретение, хранение и другие действия с наркотическими средствами, их аналогами или психотропными веществами без цели сбыта в крупном размере).





В списке задержанных фигурирует первая женщина, о которой сообщает ГУВД, — Наргиза Рустамовна Жуманиязова, 40 лет. Ей предъявлено обвинение по части 2 статьи 165 УК — вымогательство, совершённое повторно или опасным рецидивистом, в крупном размере или по предварительному сговору группой лиц, наказывается лишением свободы от 5 до 10 лет.

Другие задержанные:





Бегзод Бахтиёрович Зафаров, 29 лет, также подозревается по части 2 статьи 165 Уголовного кодекса.





Джахонгир Джураевич Бадалов, 48 лет — часть 3 статьи 165 и часть 1 статьи 168 — мошенничество.





Шерали Рузиевич Сулаймонкулов, 45 лет — чась 3 статьи 165.





Акмалжон Наримон угли Турсунбоев, 28 лет — часть 2 статьи 165 УК.

Жителей просят сообщать, если они пострадали от действий указанных лиц или имеют информацию об их действиях. Конфиденциальность гарантируется. Телефоны для связи: 71−206−45−69, 71−206−49−46, 102, Telegram: 99−370−73−94.

ГУВД столицы сообщает, что следствие по уголовному делу продолжается. О подробностях дела читайте в материалах по теме ниже.