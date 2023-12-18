Европейский союз утвердил 12-й пакет санкций из-за агрессивной войны России против Украины, говорится в заявлении Совета ЕС.

«Эти меры наносят дополнительный удар по способности [президента РФ Владимира] Путина вести войну, нацеливаясь на важные сектора российской экономики и усложняя обход санкций», — подчёркивается в заявлении.

Главное из пакета санкций:

Пакет включает введение ЕС запрета на прямой или косвенный импорт, покупку алмазов из России. Этот запрет распространяется на алмазы, происходящие из России, экспортируемые оттуда или следующие транзитом, и российские алмазы, обработанные в третьих странах.

Этот запрет распространяется на алмазы, происходящие из России, экспортируемые оттуда или следующие транзитом, и российские алмазы, обработанные в третьих странах. Прямой запрет распространяется на непромышленные природные и синтетические алмазы и ювелирные изделия из них с 1 января 2024 года. «Запрет на ввоз российских алмазов является частью усилий „Большой семёрки“ по международно скоординированному запрету на алмазы, целью которого является лишение России этого источника доходов», — говорится в сообщении.

Санкции предусматривают запрет реэкспорта в Россию особо чувствительных товаров и технологий, в том числе продажи, поставки, передачи или экспорта в третью страну, за исключением стран-партнёров. Положение распространяется на запрещённые предметы, используемые в российских военных системах, обнаруженные на поле боя в Украине или имеющие решающее значение для разработки, производства или использования этих систем.

за исключением стран-партнёров. Положение распространяется на запрещённые предметы, используемые в российских военных системах, обнаруженные на поле боя в Украине или имеющие решающее значение для разработки, производства или использования этих систем. Евросовет добавил 29 новых организаций в список тех, кто напрямую поддерживает российский военно-промышленный комплекс в войне против Украины. На них будут распространяться более жёсткие экспортные ограничения в отношении товаров и технологий. Ранее сообщалось, что в список могут войти компании из Узбекистана, Казахстана и Сингапура.

в список тех, кто напрямую поддерживает российский военно-промышленный комплекс в войне против Украины. На них будут распространяться более жёсткие экспортные ограничения в отношении товаров и технологий. Ранее сообщалось, что в список могут войти компании из Узбекистана, Казахстана и Сингапура. Расширяется список запрещённых товаров, в него вошли: химические вещества, литиевые батареи, термостаты, двигатели постоянного тока и серводвигатели для беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), станки и детали.

в него вошли: химические вещества, литиевые батареи, термостаты, двигатели постоянного тока и серводвигатели для беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), станки и детали. ЕС ввёл дополнительные ограничения на импорт товаров, приносящих России значительные доходы, таких как чугун, медная проволока, алюминиевая проволока, фольга, трубы и прокат. Вводится новый запрет на импорт сжиженных углеводородных газов с 12-месячным переходным периодом.

приносящих России значительные доходы, таких как чугун, медная проволока, алюминиевая проволока, фольга, трубы и прокат. Вводится новый запрет на импорт сжиженных углеводородных газов с 12-месячным переходным периодом. Также ЕС вводит дополнительные меры, чтобы предотвратить обход санкций и обеспечить соблюдение ограничения цен на нефть.

Предыдущий, 11-й пакет санкций против России Евросоюз утвердил в июне. В него вошли предприятия из Узбекистана.