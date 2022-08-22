Агентство по управлению государственными активами Узбекистана объявило конкурс по отбору консалтинговых компаний по разработке стратегий приватизации авиакомпании Uzbekistan Airways и компании «Тепловые электрические станции».

Апрельским указом президента было поручено до 1 сентября 2022 года начать работу по выставлению на торги госдоли в 51% и более в Uzbekistan Airways, в том числе путём публичного размещения акций (IPO).

Этим же документом было предусмотрено начать до конца года работу по приватизации АО «Тепловые электрические станции».

Uzbekistan Airways

Uzbekistan Airways выполняет регулярные рейсы более чем в 50 пунктов назначения, в том числе в страны Европы, Азии и Северной Америки. Представительства компании действуют более чем в 20 городах мира.

В состав компании входят Uzbekistan Airways Technics (техническое обслуживание воздушных судов), Uzbekistan Helicopters (специальная авиация), O‘quv-Mashgulot Markazi (образовательная деятельность) и Ketring (бортовое питание).

По итогам 2021 года чистый доход компании составил 6,3 трлн сумов, чистая прибыль — 53,7 млрд сумов.

Консультант должен будет провести анализ сектора гражданской авиации, региона и мира, а также разработать стратегию приватизации Uzbekistan Airways.

«Тепловые электрические станции»

АО «Тепловые электрические станции» выполняет функцию выработки электроэнергии и тепловой энергии для экономического сектора и населения Узбекистана.

В состав компании входят 6 тепловых электрических станций, 3 тепловые электрические централи и 3 обслуживающих предприятия.

Предприятия АО «ТЭС» в 2021 году выработали 60,5 млрд кВт.ч электроэнергии и 5,6 млн Гкал тепловой энергии.

В 2022 году выработка должна составить 55,9 млрд кВт.ч электроэнергии и 5,1 млн Гкал тепловой энергии.

По итогам 2021 года чистая прибыль компании составила 360,1 млрд сумов.

Консультант должен будет провести анализ электроэнергетического сектора Узбекистана, а также разработать стратегию по приватизации АО «ТЭС».

Заявки от консультантов по Uzbekistan Airways принимаются до 17 сентября, по ТЭС — до 20 сентября. Подробнее об условиях конкурса: Uzbekistan Airways, «ТЭС».