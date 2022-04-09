Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 8 апреля подписал указ «Об очередных реформах по созданию условий для стабильного экономического роста путем улучшения предпринимательской среды и развития частного сектора».

Документом с привлечением до 1 мая опытного инвестиционного банка планируется начать до конца года работу по приватизации компании «Узбекнефтегаз», в том числе путём публичного размещения акций (IPO) в размере не менее 49%. Аналогичная работа планируется по госдоле в 51% и более в «Тепловых электрических станциях».

До 1 сентября на основании заключений международной консалтинговой компании поручено внести на утверждение в Кабинет министров стратегию реформирования компании «Узбекгидроэнерго». Предусмотрено, что в процессе строительства новых малых и средних гидроэлектростанций приоритетными теперь будут считаться проекты с участием частного сектора, в том числе на основе государственно-частного партнёрства.

До 1 сентября планируется начать работу по выставлению на торги государственной доли в размере 51% и более в Uzbekistan Airways, в том числе путём IPO.

До 1 августа с привлечением международного инвестиционного банка и консультантов поручено провести IPO на местном фондовом рынке до 10% пакета акций UzAuto Motors и внести в правительство стратегию реализации стратегическим инвесторам остальной доли этого предприятия, а также компаний UzAuto Motors Powertrain и Самаркандского автозавода (SamAuto).

В двухмесячный срок поручено подготовить проект постановления о передаче под управление частного сектора подведомственных Uzbekistan Airports региональных международных аэропортов и международного аэропорта Ташкента на основе условий ГЧП для модернизации и повышения их операционной эффективности. При этом должны быть предусмотрены меры «эффективной эксплуатации аэропортов в Ферганской долине путём их оптимизации».

Специальная рабочая группа займётся реформированием Комитета по автомобильным дорогам. Она должна в течение двух месяцев внести проект постановления о реформировании комитета путём выведения из его состава подрядных и производственных предприятий для конкретного разграничения регулятивных и хозяйственных функций, демонополизации, привлечения предприятий частного сектора и повышения эффективности использования бюджетных средств.

До 1 сентября также поручено разработать и внести на утверждение в наблюдательные советы стратегии реформирования компаний «Узбектелеком» и «Узбекистон почтаси».