Основатель портала Azon Global Алишер Турсунов (Мубашшир Ахмад) 21 февраля был освобождён из депортационного центра в Стамбуле. Об этом сообщило посольство Узбекистана в Турции.

Полиция Турции 28 декабря забрала Алишера Турсунова из дома, в котором он проживает, и поместила его в депортационный центр. Причины не назывались.

Администрация Azon Global тогда сообщила, что обвинение в его адрес не было доказано на предварительном следствии, в связи с чем причины его удержания непонятны.

Напомним, 5 августа 2023 года медиагруппа Azon (сайт Azon.uz, онлайн-радио Azon FM, онлайн-телевидение Azon TV), учреждённая Алишером Турсуновым, приостановила все проекты в Узбекистане. Сайт, специализирующийся на теме ислама, работал с августа 2017 года.