В Андижанском районе Андижанской области создаётся свободная экономическая зона «Ипак йули» («Шёлковый путь»). Цель — расширения сотрудничества в сфере торговли и инвестиций со странами, расположенными на Великом шёлковом пути, в том числе КНР. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал постановление об этом 15 февраля.

СЭЗ разместится на площади 218,18 га, из них 201,23 га — это орошаемые сельскохозяйственные земли, которые переводятся в категорию земель промышленности, транспорта, связи, обороны и иного назначения. При этом до 2025 года поручено освоить новые земли в двукратном объёме с их переводом в категорию орошаемых земель.

Основными задачами и направлениями работы СЭЗ определены:

привлечение прямых иностранных и отечественных инвестиций для производства востребованной на внешних рынках и импортозамещающей промышленной продукции с высокой добавленной стоимостью;

установление прочных кооперационных связей на базе местного сырья и материалов, расширение промышленного производства высокого уровня на основе развития промышленной кооперации между участниками СЭЗ «Ипак йули» и с другими регионами страны;

расширение производства промышленной продукции на основе эффективного использования производственного и ресурсного потенциала области, создание постоянных рабочих мест для местного населения.

Срок деятельности СЭЗ составит 30 лет с возможностью продления согласно законодательству. Участники получат отдельные налоговые, таможенные льготы и преференции.

Земельные участки будут выделяться под инвестиционные проекты через онлайн-аукционы. Строительство объектов инфраструктуры планируется финансировать за счёт поступивших средств от аукциона.

Хокимияту Андижанской области совместно с Министерством инвестиций, промышленности и торговли и Министерством строительства и ЖКХ поручено в течение месяца разработать и утвердить генплан СЭЗ «Ипак йули». Подрядчика для разработки генплана выберут по итогам конкурса (тендера).

До конца 2025 года на территории свободной экономической зоны планируется освоить иностранные инвестиции на 3 млрд долларов.

На совещании 16 февраля президент сообщал, что областной хокимият подписал свыше 30 соглашений с инвесторами из Китая на эту сумму, из которой 1 млрд долларов можно освоить уже в этом году.

На территории СЭЗ будут реализованы проекты в сферах энергетики, электротехники, машиностроения, текстильной отрасли и сельского хозяйства.

Намечено создать 16 тысяч новых рабочих мест, производить промышленную продукцию на 20,1 трлн сумов в год, обеспечить дополнительный экспорт на 580,7 млн долларов и налоговые поступления в госбюджет на 1,2 трлн сумов.