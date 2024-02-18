В Ташкенте 18 февраля ожидается снегопад, который по прогнозам будет идти не менее 12 часов, сообщил хокимият столицы. Предварительно ожидается выпадение двухмесячной нормы осадков, говорится в сообщении,

Горожан призвали не выезжать на машине без необходимости, стараться минимизировать использование личного транспорта, а для передвижения пользоваться общественным транспортом.

Жителей просят избегать места возле многоэтажных домов, с которых могут упасть снежные и ледяные массы.

Не рекомендуется передвигаться по улице в наушниках, чтобы слышать звуки приближающихся автомобилей или падения снежных масс.

Автомобили не рекомендуется оставлять под многоэтажными зданиями и сооружениями, а также деревьями.

При перебоях с электричеством или газоснабжением стоит обращаться в центральную диспетчерскую службу по номеру 1055 или по Telegram.

Службы хокимията, УБДД, Главного управления по благоустройству и другие организации находятся в режиме готовности для скорейшего устранения последствий снегопада, заверили в администрации.

Стоит отметить, что Узгидромет с предупреждением о сильном снегопаде не выступал.

Утром агентство сообщило, что в воскресенье в Ташкенте временами ожидается снег. Возможен туман. На дорогах гололедица. Ветер 3−8 м/с. Температура — от минус 1 до плюс 1 градуса Цельсия.

В других регионах Узбекистана местами осадки (дождь, снег). По Каракалпакстану и Хорезмской области без осадков. Местами туман. На дорогах местами гололедица.

Ветер 7−12 м/с, местами возможно усиление до 15−20 м/с. Температура — от минус 3 до плюс 2, по северу страны — от 0 до минус 5 градусов.

По горным районам временами снег, возможен туман. На дорогах местами гололедица. Лавиноопасно. Ветер 7−12 м/с. Температура — минус 4−9 градусов.

Накануне МЧС Узбекистана в связи с выпадением снега и морозами напомнило, что на улице нужно соблюдать осторожность и держаться на расстоянии от зданий — с крыш могут падать снежные насты и лёд.