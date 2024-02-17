Министерство по чрезвычайным ситуациям призвало узбекистанцев в снежные и холодные дни передвигаться по улицам с осторожностью и беречься от снега и льда, которые могут падать с крыш домов.

В МЧС советуют не приближаться к домам с высокими крышами, где могут быть снежные массы, слякоть и лёд, и не позволять детям находиться в таких местах.

Подходя к зданию, нужно с безопасного расстояния посмотреть на его крышу и убедиться в отсутствии нависающих снежных масс, наледи и сосулек.

Двигаясь по тротуару, стоит держаться подальше от мест, куда с крыши зданий может упасть снег или лед.

Кроме того, рекомендуется не ходить по улице в наушниках, так как можно не услышать шум падающих снежных масс и сосулек, а также веток и деревьев.

При травмировании человека падающими с крыши снежными массами, слякотью и льдом следует немедленно вызвать скорую помощь.

Другие полезные рекомендации из нашего прошлогоднего материала:

быть бдительными и осторожными при выходе из подъездов многоквартирных домов из-за гололёда и сосулек на крышах домов и подъездов;

остерегаться обвала снежного покрова с деревьев и падения деревьев;

оставлять автомобили на свободных, отведённых для стоянки территориях;

во избежание тепловых потерь при входе и выходе обязательно закрывать входные двери в подъезды многоквартирных домов;

при въезде на территории жилых кварталов снижать скорость и увеличивать дистанцию между автомобилями, поскольку при медленном движении остаётся больше времени на то, чтобы заметить условия на гололёде и другие автомобили, а также реагировать на внезапные инциденты;

не выходить без особых причин на улицу в вечернее и ночное время суток, пользоваться общественным транспортом, в целях безопасности не использовать личные автотранспортные средства;

не оставлять включёнными в ночное время газовые плиты в целях избежания чрезвычайных ситуаций и несчастных случаев.

Telegram-каналы утром 17 февраля сообщили о падении навеса на автомобили, выставленные на продажу на автомобильном рынке Tashkent Index. Отмечается, что конструкция не выдержала веса выпавшего снега.

По данным Узгидромета, 17 февраля по Узбекистану осадки в виде дождя и снега ожидаются местами только в Бухарской, Навоийской, Самаркандской, Джизакской, Кашкадарьинской, Сурхандарьинской областях. Возможен туман, на дорогах местами гололедица. Ветер 7−12 м/с, местами с усилением до 17−22 м/с, в отдельных районах возможны порывы до 25−28 м/с. Температура −3…+2 градусоа, по северу −3…−8.

В Ташкенте без осадков. На дорогах гололедица. Ветер 3−8 м/с. Температура −1…+1 градус.

По горным районам временами дождь и снег, местами сильные, возможен туман. На дорогах местами гололедица. Лавиноопасно. Ветер 7−12 м/с, местами возможно усиление до 17−22 м/с. Температура 0…-5 градусов.