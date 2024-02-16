Министр экологии, охраны окружающей среды и изменения климата Азиз Абдухакимов и глава Глобального экологического фонда (ГЭФ) Карлос Родригес 13 февраля в Ташкенте обсудили реализацию проектов фонда в Узбекистане. Об этом сообщила пресс-служба Минэкологии.

В начале февраля Совет ГЭФ выделил 26 млн долларов на финансирование пяти проектов региональной программы «Взаимосвязь водных и земельных ресурсов Центральной Азии для восстановления экосистем, улучшения управления природными ресурсами и повышения устойчивости» (CAWLN).

Четыре из пяти проектов на общую сумму 18,6 млн долларов будут реализованы с участием Узбекистана при содействии Продовольственной и сельскохозяйственной ООН (ФАО). Среди них:

восстановление земель в уязвимых экосистемах Центральной Азии;

укрепление интегрированного и комплексного управления водными ресурсами в бассейнах рек Амударья, Зарафшан, Пяндж, Сырдарья и Нарын;

комплексное управление природными ресурсами для улучшения сохранения экосистем и биоразнообразия.

«Министры Центральной Азии готовы к региональному сотрудничеству для восстановления экосистем и предотвращения изменения климата. Наши пять стран взаимосвязаны между собой, а регион Центральной Азии — это одна экосистема», — отметил Азиз Абдухакимов.

Глава ГЭФ выразил правительству Узбекистана признательность за твёрдую политическую приверженность защите и сохранению уязвимых экосистем региона Центральной Азии.

В ходе переговоров стороны обсудили международное соглашение об открытом море, сотрудничество с Центральноазиатским университетом Green University и другие вопросы.