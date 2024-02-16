Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в четверг прибыл в Андижанскую область, чтобы ознакомиться с экономикой региона и жизнью населения. В пятницу визит продолжается.

Хлопковый кластер





По данным пресс-службы президента, первым пунктом поездки стало предприятие текстильного кластера «Асака текстиль» в Асакинском районе. В рамках проекта стоимостью 83 млн долларов США здесь создана полная цепочка производства от сырья до готовой продукции. Производство началось в августе 2022 года. Сегодня здесь трудятся 3200 человек. Сообщается, что некоторые швеи вернулись из трудовой миграции, узнав о рабочих местах в своём районе.

Кластер выращивает хлопок на 11,2 тысячи гектаров в Улугнорском и Джалакудукском районах Андижанской области и Янгибазарском районе Хорезмской области. Предприятие в Асаке способно производить в год 11 тысяч тонн пряжи, 8000 тонн махровой и трикотажной ткани, красить 12 тысяч тонн пряжи и ткани, изготавливать 6000 тонн готового трикотажа и полотенец. Есть планы расширяться — открыть в Улугноре завод по переработке 70 тысяч тонн хлопкового волокна и предприятие по производству трикотажа и носков.

Президенту была представлена информация о концепции развития хлопково-текстильной промышленности на примере Андижанской области. Было сообщено, что себестоимость производства будет сокращена на 15%, а прирост добавленной стоимости составит 65%. Будет создана школа дизайнеров и технологов, привлечены известные бренды и ритейлеры. Экспорт предприятий отрасли должен достичь 800 млн долларов.

Шавкат Мирзиёев подчеркнул важность повышения заинтересованности в отношениях между кластером и фермерами: «Наша цель — увеличить выгоду от земли, повысить заинтересованность производителей продукции. Нижнее звено сельского хозяйства — дехкане и фермеры — тоже должны быть конкурентоспособными».

Промышленный хаб





Глава государства посетил предприятия Андижанского промышленного хаба в Андижанском районе. Индустриальная зона площадью 105 гектаров включает 12 проектов в машиностроении, электротехнике и стройиндустрии.

В этом году в хабе будет запущено ещё 10 проектов общей стоимостью 156 млн долларов, что обеспечит занятость 2000 человек. В 2025 году планируется создать ещё 400 рабочих мест, осуществив 2 проекта стоимостью 14 млн долларов.

Предприятие «Авто Спринг Компонентс» стоимостью около 60 млн долларов способно изготавливать 18 тысяч тонн стальных деталей в год. Здесь налажено производство стальных деталей для автомобилей и сельскохозяйственной техники на основе технологий Германии и Китая. В мае будет запущен второй этап по производству литых автомобильных деталей. Компания также перерабатывает металлические отходы Асакинского автомобильного завода.





В хабе состоялась выставка мебели, производимой в регионе. Всего в области работают 377 мебельных предприятий. За последние пять лет запущено 84 инвестиционных проекта стоимостью 35 млн долларов. Сейчас ежегодно производится мебель на 300 млрд сумов, которая в том числе экспортируется в страны региона.

В области на производстве мебели специализируется 41 махалля. В махалле «Ижтимоят» Алтынкульского района мебель производится в 490 домохозяйствах на основе кооперации. Много самозанятых ремесленников и индивидуальных предпринимателей. Для развития мебельного производства в Андижанском и Алтынкульском районах создаются 2 промышленные зоны, специализирующиеся на выпуске мебели.

Президент поручил изучить возможности 909 махаллей по их специализации по высокодоходным видам деятельности. Государство предоставит для этого инфраструктуру, материальную и организационную поддержку. Цель — стремиться к превращению Андижанской области в регион без бедности и безработицы, заявил Шавкат Мирзиёев.





В промышленном хабе президент ознакомился с презентацией крупных проектов, которые планируется реализовать в Андижанской области. В сотрудничестве с китайскими инвесторами ведётся работа над 26 проектами на общую сумму 1,7 млрд долларов. Они охватывают такие секторы, как энергетика, электротехника, машиностроение, текстильное производство, стройиндустрия, фармацевтика, сельское хозяйство, образование и инфраструктура.

Речь идёт о строительстве мини-гидроэлектростанций, жилья и мест отдыха, производстве электробусов и аккумуляторов к ним, керамогранита и бетонных панелей, лекарственных средств, выращивании черешни, ягод и других проектах.

Школы, библиотека и спорткомплекс





Президент посетил школу шахмат и библиотеку в Мархаматском районе. В школе, носящей имя Эркина Вохидова, дети учатся шахматам в свободное от уроков время. К процессу привлечены опытные тренеры. Есть учебно-тренировочные помещения и зал для соревнований. Глава государства пообщался с учащимися и пожелал им успехов.





Библиотека молодёжи рядом со школой может одновременно вместить более 150 читателей. Здесь более 30 тысяч экземпляров книг. Кроме того, проводятся интеллектуальные игры, творческие встречи и презентации книг. В беседе с молодёжью Шавкат Мирзиёев сказал, что рассчитывает «в первую очередь» на неё в развитии потенциала области.





Затем глава государства осмотрел специализированную школу-интернат №2 в Андижане, построенную в прошлом году за счёт средств госбюджета в размере 50 млрд сумов. Она рассчитана на 504 места и специализируется на глубоком обучении точным и естественным наукам с 5-го по 11-й классы.

«Президент пообщался здесь с учителями. Говорилось о необходимости связать программы старших классов с программами вузов, важности уделять больше времени практическим занятиям, избегать повторений и зубрёжки на уроках. Подчёркнута необходимость формирования в школах новой атмосферы обучения, воспитания и духовности», — говорится в сообщении пресс-службы главы государства.





Далее Шавкат Мирзиёев посетил строящийся в Андижане универсальный спортивный комплекс. Уже построен крытый зал на 4000 зрителей, где можно будет проводить соревнования по нескольким видам спорта. Осенью здесь пройдут некоторые матчи чемпионата мира по мини-футболу.





Обновлённая котельная





Президент посетил центральную котельную в Андижане. Она была недавно реконструирована за счёт льготного иностранного кредита. Здесь установлены 3 энергосберегающих котла китайского производства. Проложено 28 км тепловых сетей и создано 373 индивидуальных тепловых пункта.

В результате 271 многоквартирный дом и 30 социальных объектов города получили доступ к централизованному горячему водоснабжению и отоплению. При этом в год будет экономиться 16 миллионов кубометров природного газа и более 2 миллионов киловатт-часов электроэнергии.

В 2024—2026 годах предусмотрена реконструкция ещё 5 котельных в городе, строительство 33 км тепловых сетей и модернизация внутренних систем отопления 114 многоквартирных домов. Глава государства дал указания ускорить эти проекты, чтобы обеспечить стабильное теплоснабжение населения.