Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в четверг прибыл в Андижанскую область, чтобы ознакомиться с экономикой региона и жизнью населения. В пятницу визит продолжается.

Хлопковый кластер

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По данным пресс-службы президента, первым пунктом поездки стало предприятие текстильного кластера «Асака текстиль» в Асакинском районе. В рамках проекта стоимостью 83 млн долларов США здесь создана полная цепочка производства от сырья до готовой продукции. Производство началось в августе 2022 года. Сегодня здесь трудятся 3200 человек. Сообщается, что некоторые швеи вернулись из трудовой миграции, узнав о рабочих местах в своём районе.

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Кластер выращивает хлопок на 11,2 тысячи гектаров в Улугнорском и Джалакудукском районах Андижанской области и Янгибазарском районе Хорезмской области. Предприятие в Асаке способно производить в год 11 тысяч тонн пряжи, 8000 тонн махровой и трикотажной ткани, красить 12 тысяч тонн пряжи и ткани, изготавливать 6000 тонн готового трикотажа и полотенец. Есть планы расширяться — открыть в Улугноре завод по переработке 70 тысяч тонн хлопкового волокна и предприятие по производству трикотажа и носков.

Президенту была представлена информация о концепции развития хлопково-текстильной промышленности на примере Андижанской области. Было сообщено, что себестоимость производства будет сокращена на 15%, а прирост добавленной стоимости составит 65%. Будет создана школа дизайнеров и технологов, привлечены известные бренды и ритейлеры. Экспорт предприятий отрасли должен достичь 800 млн долларов.

Шавкат Мирзиёев подчеркнул важность повышения заинтересованности в отношениях между кластером и фермерами: «Наша цель — увеличить выгоду от земли, повысить заинтересованность производителей продукции. Нижнее звено сельского хозяйства — дехкане и фермеры — тоже должны быть конкурентоспособными».

Промышленный хаб

андижан, андижанская область, шавкат мирзиёев

Глава государства посетил предприятия Андижанского промышленного хаба в Андижанском районе. Индустриальная зона площадью 105 гектаров включает 12 проектов в машиностроении, электротехнике и стройиндустрии.

В этом году в хабе будет запущено ещё 10 проектов общей стоимостью 156 млн долларов, что обеспечит занятость 2000 человек. В 2025 году планируется создать ещё 400 рабочих мест, осуществив 2 проекта стоимостью 14 млн долларов.

Предприятие «Авто Спринг Компонентс» стоимостью около 60 млн долларов способно изготавливать 18 тысяч тонн стальных деталей в год. Здесь налажено производство стальных деталей для автомобилей и сельскохозяйственной техники на основе технологий Германии и Китая. В мае будет запущен второй этап по производству литых автомобильных деталей. Компания также перерабатывает металлические отходы Асакинского автомобильного завода.

андижан, андижанская область, шавкат мирзиёев

В хабе состоялась выставка мебели, производимой в регионе. Всего в области работают 377 мебельных предприятий. За последние пять лет запущено 84 инвестиционных проекта стоимостью 35 млн долларов. Сейчас ежегодно производится мебель на 300 млрд сумов, которая в том числе экспортируется в страны региона.

В области на производстве мебели специализируется 41 махалля. В махалле «Ижтимоят» Алтынкульского района мебель производится в 490 домохозяйствах на основе кооперации. Много самозанятых ремесленников и индивидуальных предпринимателей. Для развития мебельного производства в Андижанском и Алтынкульском районах создаются 2 промышленные зоны, специализирующиеся на выпуске мебели.

Президент поручил изучить возможности 909 махаллей по их специализации по высокодоходным видам деятельности. Государство предоставит для этого инфраструктуру, материальную и организационную поддержку. Цель — стремиться к превращению Андижанской области в регион без бедности и безработицы, заявил Шавкат Мирзиёев.

андижан, андижанская область, шавкат мирзиёев

В промышленном хабе президент ознакомился с презентацией крупных проектов, которые планируется реализовать в Андижанской области. В сотрудничестве с китайскими инвесторами ведётся работа над 26 проектами на общую сумму 1,7 млрд долларов. Они охватывают такие секторы, как энергетика, электротехника, машиностроение, текстильное производство, стройиндустрия, фармацевтика, сельское хозяйство, образование и инфраструктура.

Речь идёт о строительстве мини-гидроэлектростанций, жилья и мест отдыха, производстве электробусов и аккумуляторов к ним, керамогранита и бетонных панелей, лекарственных средств, выращивании черешни, ягод и других проектах.

Школы, библиотека и спорткомплекс

андижан, андижанская область, шавкат мирзиёев

Президент посетил школу шахмат и библиотеку в Мархаматском районе. В школе, носящей имя Эркина Вохидова, дети учатся шахматам в свободное от уроков время. К процессу привлечены опытные тренеры. Есть учебно-тренировочные помещения и зал для соревнований. Глава государства пообщался с учащимися и пожелал им успехов.

андижан, андижанская область, шавкат мирзиёев

Библиотека молодёжи рядом со школой может одновременно вместить более 150 читателей. Здесь более 30 тысяч экземпляров книг. Кроме того, проводятся интеллектуальные игры, творческие встречи и презентации книг. В беседе с молодёжью Шавкат Мирзиёев сказал, что рассчитывает «в первую очередь» на неё в развитии потенциала области.

андижан, андижанская область, шавкат мирзиёев

Затем глава государства осмотрел специализированную школу-интернат №2 в Андижане, построенную в прошлом году за счёт средств госбюджета в размере 50 млрд сумов. Она рассчитана на 504 места и специализируется на глубоком обучении точным и естественным наукам с 5-го по 11-й классы.

«Президент пообщался здесь с учителями. Говорилось о необходимости связать программы старших классов с программами вузов, важности уделять больше времени практическим занятиям, избегать повторений и зубрёжки на уроках. Подчёркнута необходимость формирования в школах новой атмосферы обучения, воспитания и духовности», — говорится в сообщении пресс-службы главы государства.

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Далее Шавкат Мирзиёев посетил строящийся в Андижане универсальный спортивный комплекс. Уже построен крытый зал на 4000 зрителей, где можно будет проводить соревнования по нескольким видам спорта. Осенью здесь пройдут некоторые матчи чемпионата мира по мини-футболу.

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Обновлённая котельная

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Президент посетил центральную котельную в Андижане. Она была недавно реконструирована за счёт льготного иностранного кредита. Здесь установлены 3 энергосберегающих котла китайского производства. Проложено 28 км тепловых сетей и создано 373 индивидуальных тепловых пункта.

В результате 271 многоквартирный дом и 30 социальных объектов города получили доступ к централизованному горячему водоснабжению и отоплению. При этом в год будет экономиться 16 миллионов кубометров природного газа и более 2 миллионов киловатт-часов электроэнергии.

В 2024—2026 годах предусмотрена реконструкция ещё 5 котельных в городе, строительство 33 км тепловых сетей и модернизация внутренних систем отопления 114 многоквартирных домов. Глава государства дал указания ускорить эти проекты, чтобы обеспечить стабильное теплоснабжение населения.