Министерство внутренних дел Узбекистана опубликовало для общественного обсуждения проект постановления правительства о внесении изменений в Правила дорожного движения. Речь идёт о регулировании движения скутеров, а также электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности (СИМ).

Поправки разработаны в рамках исполнения поручения Администрации президента от 7 августа по обеспечению безопасности дорожного движения при использовании электросамокатами, говорится в документе.

Сейчас нарушения, связанные с СИМ и скутерами, не отражены в законодательстве. Управляющие СИМ и скутерами не имеют базовых знаний ПДД, что приводит к различным негативным случаям, говорится в документе.

В ходе рейдов, проводимых в Ташкенте с 14 июня, установлено, что водители скутеров нарушили Правила дорожного движения 190 раз. Для предотвращения таких ситуаций в ПДД планируется уточнить порядок использования средств индивидуальной мобильности и скутеров.

Документом предлагается внести в ППД понятие скутера — механическое транспортное средство с конструктивной скоростью выше 25 км/ч, рабочим объёмом двигателя более 25 кубических сантиметров (если это двигатель внутреннего сгорания) или с электродвигателем номинальной (установленной) мощностью более 0,25 кВт и менее 4 кВт.

К скутерам приравниваются трициклы и квадрициклы с такими же характеристиками, а также другие механические устройства, приспособленные для передвижения по проезжей части. Их водители должны будут надевать шлем перед началом движения.

Фото: Евгений Сорочин / «Газета.uz».

К средствам индивидуальной мобильности (СИМ) относятся транспортные средства с одним или несколькими колёсами (роликами) с двигателем или двигателями (электросамокаты, электроскейтборды, сигвеи, унициклы, моноколеса и аналогичные средства передвижения), предназначенные для индивидуального передвижения людей.

Проектом предлагается запретить:

управлять СИМ лицам младше 14 лет (за исключением управления на закрытых территориях);

езду с пассажиром (то есть СИМ должно перевозить одного человека);

управлять СИМ под воздействием алкоголя, наркотических средств, их аналогов, психотропных или сильнодействующих веществ, в состоянии усталости и болезни, угрожающих безопасности дорожного движения;

осуществлять буксировку одного или нескольких СИМ;

управлять СИМ при неисправности тормозной системы, рулевого управления, звукового сигнала, передних и задних фар или фонарей, не работающими в тёмное время суток или в ситуациях с ограниченной видимостью;

передвигаться на СИМ, не держась за руль или удерживая его одной рукой;

использовать телефон во время движения.

Средство индивидуальной мобильности должно быть оборудовано фарой или фонарём, тормозом, звуковым сигналом, а также белыми светоотражателями спереди, красными или оранжевыми светоотражателями по бокам и красными светоотражателями сзади.

Лица, управляющие электросамокатами и другими СИМ, должны строго соблюдать ПДД во время движения, передвигаться по тротуарам, пешеходным переходам, пешеходным и велосипедным дорожкам со скоростью не более 6 км/ч, а при их отсутствии — со скоростью не более 20 км/ч по правой стороне проезжей части, уступать дорогу другим участникам движения при выезде из жилой зоны и строго следовать направлению движения других транспортных средств, говорится в документе.

В ПДД планируется ввести дорожные знаки 3.5.1 (движение скутеров запрещено) и 3.34 (движение средств индивидуальной мобильности запрещено).

Знак в Национальном парке Узбекистана. Фото: «Газета.uz».

С 1 января 2024 года, согласно предложению, автотранспортные средства с конструктивной скоростью выше 25 км/ч, рабочим объёмом двигателя более 25 кубических сантиметров, электромобили с электродвигателем мощностью 0,25 кВт и более (электромотоциклы, электроскутеры и другие), а также прицепы и полуприцепы должны пройти государственную регистрацию в органах ГСБДД. Сейчас регистрации подлежат электромобили с двигателем мощностью от 4 кВт или максимальной скоростью 40 и более км/ч.

«Оставьте тротуары в покое»

Автор популярного Telegram-канала Davletovuz, комментируя предложения, отмечает, что «деятельность самокатов, захватывающих города, давно должна была быть отрегулирована», но новые правила «снова вводятся за счёт пешеходов».

«Тротуары и так узкие, на них паркуются автомобили, по ним уже ездят доставщики, которых с каждым днём всё больше, и теперь по ним смогут ездит передвигающиеся на электросамокатах (на самом деле уже ездят). Пешеходу, особенно если он с ребёнком, приходится передвигаться со страхом, поскольку между „трассой“ и тротуаром [уже не видно разницы]», — написал он.

По мнению блогера, необходимо выделить инфраструктуру для велосипедов, самокатов и других СИМ за счёт проезжей части и создать для их движения необходимые условия.

«Оставьте тротуары в покое! И ещё. Скутеры должны быть категорически запрещены в бульварах, парках и вдоль каналов. Если потерять бдительность, могут задеть. Если вы не верите, попробуйте походить там», — отметил он.

Обсуждение проекта постановления правительства продлится до 24 октября.