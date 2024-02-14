Распоряжением президента Узбекистана Вахид Собирович Хамидов освобождён от должности директора Республиканского научно-методического центра развития образования.

В сообщении центра говорится, что решение принято в связи с переходом на другую работу.

Республиканский научно-методический центр развития образования был образован постановлением президента Шавката Мирзиёева от апреля 2023 года. Вахид Хамидов был назначен его директором в июне.

Мы писали, что Республиканскому центру образования предоставлены широкие полномочия в сфере образования. В частности, он разрабатывает и утверждает требования к образовательным стандартам, учебным планам и программам, организует издание, апробирование и экспертизу новых учебников и учебно-методических комплексов для дошкольного, общего среднего и внешкольного образования, утверждает требования к оснащению организаций образования и учебных курсов и так далее.

Ранее Вахид Хамидов руководил отделом развития издательско-полиграфической сферы в Агентстве информации и массовых коммуникаций, а также компанией Avtotest Mirobod. Он также был руководителем Novda Edutainment, которая занимается озвучиванием аудиокниг и сказок, созданием печатной продукции для детей младшего возраста, разработкой настольных игр и с прошлого года — изданием учебников для школ Узбекистана.