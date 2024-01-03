В декабре 2023 года в Узбекистане зарегистрирована инфляция в 1,24%. Об этом говорится в отчёте Агентства статистики при президенте.

Это чуть выше, чем в декабре 2022 года, но ниже показателей за предыдущие годы (в декабре 2022 года — 1,23%, 2021 года — 1,26%, 2020 года — 1,55%, 2019 года — 1,69%).

По данным Статагентства, за прошлый месяц продовольственные товары в среднем стали дороже на 1,3% (минимум за пять лет), тогда как непродовольственные товары — на 1%, а услуги — на 1,5% (больше показателей за пять лет).





В 2023 году (за январь-декабрь) инфляция опустилась до 8,77% — это самый низкий показатель с 2016 года (5,7%). Продовольственные товары за год в среднем стали дороже на 9,7% (минимум за пять лет), непродовольственные — на 7,7%, услуги — на 8,7%.

По данным агентства, почти все основные продукты питания в декабре подешевели. Яйца после продолжительного роста цен подешевели в среднем на 0,3% (в октябре было +10,5%, в ноябре — +2,9%), сахар — на 0,8%, подсолнечное масло — на 1,2%, пшеничная мука — на 0,1%, рис и рисовая сечка — на 0,4%, говядина — на 0,2%, баранина — на 0,3%. Молоко подорожало на 0,4%.

При этом за год рис стал дороже на 38,7%, говядина и баранина — на 9,3%, молоко — на 13,3%, яйца — 11,7%, сахар — на 11%. Цены на муку снизились на 1,1%, масло — на 17,8%.

Среди овощей и фруктов больше всего в прошлом месяце подорожали баклажаны — на 63,2%, помидоры — на 59%, болгарский перец — на 58,2%, огурцы — на 50,7%, гранаты — на 17,1%, картофель — на 1,3%.

Бананы подешевели на 3,4%, лук — на 3,6%, морковь — на 6,5%, лимоны — на 6,6%, капуста — на 6,7%, мандарины — на 21,9%.

За год цены на гранаты повысились в 3 раза, лимоны — в 2,3 раза, помидоры — в 1,4 раза, бананы — на 12,7%, мандарины — на 10,9%, огурцы и капуста — на 6,7%. Картофель стал дешевле на 14,7%, морковь — на 15,5%, лук — на 40,7%, болгарский перец — на 43,2%, баклажаны — на 44,3%.

Цены на алкоголь за месяц поднялись на 0,8% (за год — на 9,6%), табачные изделия — на 1,4% (12,4%).

Одежда за месяц подорожала в среднем на 1,4% (6,3%), обувь — на 1,5% (5,9%).

В прошлом решением кенгашей было утверждено повышение тарифов на услуги холодного водоснабжения и канализации в Ташкенте, а также в Кашкадарьинской и Сырдарьинской областях. С учётом доли указанных регионов в структуре общих потребительских расходов населения, инфляция на холодное водоснабжение и канализацию в среднем по республике за месяц выросла на 18,1%. В целом за год цены на воду и канализацию в Узбекистане в среднем выросли на 65%.

Арендная плата за жильё в 2023 году, после её значительного повышения в 2022 году, увеличилась лишь на 7,4% (в декабре — на 2,5%).

Бензин в декабре 2023 года стал дороже во всех регионах. Цены выросли в пределах 1,3−7,1%, а за год — на 19,1%. Пропан подорожал значительнее бензина как за декабрь (5,1%), так и в целом за год (29,4%). Цены на метан, по данным Статагентства, в декабре не изменились, а вот за год увеличились на 22,4%.

Услуги такси подорожали на 1,7% за месяц (13,2% за год), железнодорожный транспорт — на 0,8% (32,4%), авиарейсы — 2,3% (20,7%).

На фоне повышения стоимости топлива также выросли цены на услугу по перевозке товаров — 0,8% (11,6%).

За прошлый год готовая пища в кафе подорожала на 19,3%, столовых — на 20,2%. Услуги гостиниц и отелей стали дороже на 17,8%, центров отдыха — на 26,3%.

Отдельно стоит отметить повышение стоимости услуги за денежные переводы на 9,8% за год, переводы денег через приложения — на 7%, услуги банков — на 7,9%.