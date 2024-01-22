В Узбекистане отсутствует норматив по содержанию в атмосферном воздухе мелкодисперсных частиц РМ2,5 (диаметром до 2,5 микрометра), который используется для оценки уровня загрязнения воздуха. Специалисты сейчас разрабатывают национальные стандарты в этой области.

Об этом «Газете.uz» сообщили в Министерстве экологии, охраны окружающей среды и изменения климата. Министерство также опубликовало эту информацию у себя на сайте.

Агентство гидрометеорологической службы (Узгидромет) при Минэкологии совместно с Министерством здравоохранения реализуют проект по разработке национальной платформы мониторинга качества атмосферного воздуха, включая мобильное приложение.

В 2023 году в рамках проекта началось изучение уровня заболеваемости населения от загрязнения воздуха в Сурхандарьинской, Бухарской и Хорезмской областях и Каракалпакстане, рассказали в министерстве.

Загрязнение воздуха на данный момент оценивается согласно рекомендациям Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Однако этих рекомендаций сложно достичь из-за географических и климатических особенностей Узбекистана, отметили в Минэкологии. Это ещё в 2019 году отмечал Узгидромет: «Аридный климат Узбекистана оказывает существенное отличительное влияние на образование взвешенных частиц, их поведение в атмосфере и их количественный состав».

Согласно рекомендациям ВОЗ, среднегодовое количество PM2,5 в воздухе должно составлять 5 мкг/м3, среднесуточное — 15 мкг/м3. «Ни в одной стране мира показатели не соответствуют стандартам, рекомендованным ВОЗ. Многие страны приняли собственные национальные стандарты», — отметили в министерстве.

В США и Мексике эта норма составляет 12 мкг/м3, в Беларуси и Японии — 15 мкг/м3, в странах Европейского союза — 25 мкг/м3, России — 20 мкг/м3, Китае — 35 мкг/м3, Индии — 40 мкг/м3. В Южной Корее стандарта PM2,5 нет, сообщили в Минэкологии. Стоит отметить, что в США уже на этой неделе планируется снизить допустимый показатель с 12 до 9 мкг/м3.

Действующим показателем уровня загрязнения воздуха в республике является комплексный Индекс загрязнения атмосферы (ИЗА), который рассчитывается на основе приоритетных загрязнителей для определённого региона. Этот показатель считается низким при ИЗА менее 5, повышенным — от 5 до 7, высоким — от 7 до 14, очень высоким — от 14 и выше.

Динамика значений ИЗА по Ташкенту за 2015−2023 годы





«Как видно из таблицы, уровень загрязнения атмосферного воздуха в последние годы растёт. Также наблюдается превышение предельно допустимых концентраций по содержанию пыли в атмосферном воздухе Ташкента в 1,3 раза в соответствии с СанПиН (санитарные правила и нормы — ред.) 0293−11 (150 мкг/м3)», — отметили в Минэкологии со ссылкой на Узгидромет.

Годовые концентрации пыли в Ташкенте в 2015—2023 годах





В 2023 году в Ташкенте самым загрязнённым месяцем по количеству дней (19) согласно шкале сайта IQAir, публикующего данные автоматических станций мониторинга качества воздуха, стал январь. Напомним, в тот месяц Узбекистан столкнулся с аномальными морозами.

В течение 2023 года 28 дней по техническим причинам информация не передавалась.



Мониторинг качества воздуха в Ташкенте осуществляется на стационарных постах Узгидромета по следующим показателям: пыль, диоксид серы, диоксид азота, оксид азота, оксид углерода, фенол, фтористыЙ водород, аммиак, формальдегид, тяжёлые металлы.

На 15 автоматических станциях мониторинга ведутся наблюдения за диоксидом серы, диоксидом и оксидом азота, оксидом углерода, озоном и частицами PM10 и РМ2.5. По имеющейся информации, в ближайшие месяцы количество станций мониторинга в столице и регионах намечено значительно увеличить.

На качество воздуха в Узбекистане, в частности, в Ташкенте определяющее влияние оказывают выбросы транспортных средств, промышленные выбросы, а также метеоусловия (ветер, штиль, высокие температурные факторы, засушливые явления).

ВОЗ называет загрязнение воздуха экологическим риском для здоровья людей. Оно может вызвать сердечно-сосудистые и респираторные заболевания, такие как инсульт и ишемическая болезнь сердца, а также рак легких.

Ранее в январе Министерство экологии назвало главные факторы загрязнения воздуха в Ташкенте и перечислило ряд мер по улучшению ситуации. На недавнем обсуждении в Законодательной палате Олий Мажлиса отмечалось, что тема загрязнения воздуха перешла из экологической на уровень общественно важной, связанной с безопасностью и здоровьем всех жителей страны.