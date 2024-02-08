Главнокомандующий Вооружённых сил Украины (ВСУ) Валерий Залужный покинул пост. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

В своём выступлении Зеленский отметил, что встретился с Залужным и поблагодарил его два года защиты Украины.

«Откровенно поговорили сегодня о том, в каких обновлениях нуждается армия. Срочных обновлениях. Я предложил генералу Залужному быть и дальше вместе в команде украинского государства. Буду благодарен за его согласие», — заявил глава Украины.

Новым главнокомандующим ВСУ назначен командующий Сухопутными войсками, генерал-полковник Александр Сырский.

«Сегодня к руководству ВСУ приступает новая управленческая команда. Я хочу, чтобы видение войны было одним и у наших воинов в Работино или Авдеевке, и в Генштабе и Ставке. Я провёл десятки разговоров с командирами разного уровня. В частности, сегодня говорил с генералами Андреем Гнатовым, Михаилом Драпатым, Игорем Скибюком и полковниками Павлом Палисой и Вадимом Сухаревским. Все они рассматриваются на руководящие должности в армии и будут служить под руководством наиболее опытного украинского командующего», — подчеркнул Зеленский.

Сам Залужный также написал о встрече с Зеленским, сообщив, что у них состоялся «важный и серьёзный разговор». «Принято решение о необходимости изменения подходов и стратегии», — написал он.