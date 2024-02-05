Президент Шавкат Мирзиёев на совещании 5 февраля высказался о проблемах с цифровизацией сферы здравоохранения и устаревших протоколах и стандартах лечения в Узбекистане, сообщает его пресс-секретарь Шерзод Асадов.

Глава государства заявил, что за последние семь лет в Министерстве здравоохранения сменилось семь министров, но цифровизация сферы и внедрение медицинского страхования так и не доведены до конца.

Он отметил, что у большинства врачей нет технологической карты для точной диагностики и лечения пациентов, а некоторые протоколы устарели. В поликлиниках и больницах не уделяется внимание организации кабинетов народной медицины и фитобаров.

Минздраву и его проектному офису поручено привлечь иностранных экспертов и привести 300 клинических протоколов и стандартов в соответствие с международными критериями.

Президент подчеркнул, что семейные врачи должны лечить пациентов с лёгкими заболеваниями с использованием натуральных иммуностимулирующих средств, физических упражнений и фитотерапии, а не лекарств.

Шавкат Мирзиёев также отметил, что до сих пор не создана система, удовлетворяющая потребность населения в специализированных медицинских услугах.

В последние годы в Узбекистане отказались от системы медицинского ордера на бесплатное лечение. Вместо неё создана система распределения средств медучреждениям исходя из количества пациентов, а не количества мест, однако у пациентов по-прежнему нет права выбора. Кроме того, всё ещё не оцифрован порядок получения направления в областные больницы, говорится в сообщении.

Поставлена задача подключить областные больницы к электронной системе направлений и разработать критерии участия частных клиник в этой системе.

Исполняющий обязанности министра здравоохранения Асилбек Худаяров.

Президент отметил необходимость создания современного менеджмента в специализированных медицинских центрах, а также раскритиковал тот факт, что цены на платные услуги непрозрачны.

В связи с этим каждому из 23 центров, 12 медицинских вузов, 2 центров повышения квалификации врачей и среднего медицинского персонала поручено принять на работу современных менеджеров и пройти международную аккредитацию.

Кроме того, поручено через эти новшества обучать по-новому врачей и медицинских сестёр, повысить качество лечения, сократить назначения лекарств, а главное — создать условия передовых клиник.

За последние два года на цифровизацию медицинской сферы из бюджета выделено 90 млрд сумов, «но результат не такой, как ожидалось».

Районные, областные и республиканские организации используют около 10 информационных систем, но не все из них связаны друг с другом. Две трети времени врача уходит на заполнение отчётов из-за отсутствия цифровизации первичного звена.

Президент поручил запустить системы «Электронная поликлиника», «Электронная больница» и «Электронная медицинская карта», а лекарства, входящие в гарантированный пакет, выдавать на основании электронного рецепта.

Ранее мы писали, что президент на этом же совещании поручил премьер-министру заключить с министрами социальной сферы, а также их заместителями и заместителями хокимов контракты сроком на год и установить для них KPI.

Глава государства также раскритиковал «игры», из-за которых лекарства не доходят до онкобольных. «Это происходит и в эндокринологии, и в кардиологии, и в экстренной службе», — сказал он. Шавкат Мирзиёев также подверг критике слабые борьбу со скрытым оборотом лекарств и работу по повышению культуры использования лекарств.