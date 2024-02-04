Футболисты сборной Узбекистана после поражения от Катара (1:1, 2:3) в серии пенальти в четвертьфинале Кубка Азии прокомментировали итоги матча.





Полузащитник Одилжон Хамробеков заявил изданию Championat.Asia, что «игроки отдали всё ради победы».

«Что могу сказать о встрече? Ребята отдали всё. Как вы знаете, серия пенальти — это лотерея. Больше нечего сказать. Для победы ребята отдали всё. Мы не тренировались к серии пенальти. Что касается судейства, то судья сам принимает решения, футболисты не вмешиваются в их работу», — сказал он.





Защитник Умар Эшмуродов считает, что команда провела хорошую подготовку к игре, но не смогла выиграть.

«Но турнир для нас прошёл хорошо. Эта команда ещё будет формироваться и хорошо выступит на квалификации к чемпионату мира. Второй тайм мы провели хорошо, но в экстра-таймах мы должны были ещё прибавить, но не смогли этого сделать. Возможно, ребята подустали, но думаю, что могли прибавить. Поэтому в дополнительные таймы мы должны были оказать ещё немного давления, тогда им было бы сложно. К судейству нет претензий», — заявил он.





Джалолиддин Машарипов, который вышел на поле в капитанской повязке и не смог реализовать последний удар в серии пенальти, попросил прощения перед болельщиками.

«В первую очередь, прошу прощения перед болельщиками. Не смог хорошо пробить пенальти. Что касается игры, то после пропущенного гола мы смогли быстро вернуться в игру, забить гол. Кроме того, у нас были возможности, но мы не смогли их реализовать. Будем над этим работать», — заявил он.

По его мнению, игроки потратили много сил, чтобы вернуться в игру, из-за чего выступили не совсем удачно в экстра-таймах.

«В экстра-таймах мы устали, поскольку после пропущенного гола мы потратили много сил для ответного гола… Да, конечно [Сречко Катанец сможет вывести сборную на чемпионат мира]. У нас не было 5−6 основных игроков, которые выбыли из-за травм, что помешало нам. Если бы они играли, то мы бы не играли 120 минут и решили бы игру за 90 минут», — сказал он.

Машарипов заявил, что результат на Кубке Азии не удовлетворяет команду.

«Я лично сам исполняю пенальти после тренировок. Оказывается, их вратарь наблюдал за нами, кто как бьёт. Когда я пробивал, он стоял до конца (Машарипов пробил по центру — ред.). Прошу прощения, так произошло, мы должны были проходить дальше… Дай Бог, когда все ребята вернутся после травм, мы обязательно выйдем [на чемпионат мира 2026 года]», — отметил футболист.

Стоит отметить, что Узбекистан трижды в истории Кубка Азии участвовал в серии пенальти и проиграл во всех из них. В 2004 году в Китае (против Бахрейна — 2:2, по пенальти 3:4), в 2019 году в ОАЭ (против Австралии — 0:0, по пенальти 2:4), в 2023 году в Катаре (против Катара — 1:1, по пенальти 2:3).