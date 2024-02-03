Узбекистан по поручению президента Шавката Мирзиёева готов оказать необходимое содействие Кыргызстану в связи с аварией на ТЭЦ Бишкека. Об этом заявил министр иностранных дел Бахтиёр Саидов в разговоре с кыргызстанским коллегой Жээнбеком Кулубаевым 2 февраля, сообщила пресс-служба МИД Кыргызстана.

В качестве помощи узбекистанская сторона направила баллоны с сжиженным газом из Андижана в Ош, говорится в сообщении.

Глава МИД Кыргызстана «выразил искреннюю благодарность за готовность оказать братскую гуманитарную помощь», отмечается в сообщении.

Гуманитарную помощь в виде поставок сжиженного газа в связи с аварией на бишкекской ТЭЦ также намерен оказать Туркменистан по поручению президента этой страны Сердара Бердымухамедова, сообщили в МИД Кыргызстана.

В ночь на 2 февраля на ТЭЦ Бишкека, которая обеспечивает теплом большую часть города, в одном из котлов произошёл взрыв. Ограничения по теплу и горячей воде коснулись 66% жителей города. Школы и детсады переведены на онлайн-обучение до 5 февраля.

ТЭЦ посетил президент Кыргызстана Садыр Жапаров, который проинспектировал ход восстановительных работ. Он заявил, что взял ситуацию под личный контроль и поручил в кратчайшие сроки устранить последствия аварии.