Президент Шавкат Мирзиёев указом от 11 сентября утвердил Стратегию «Узбекистан-2030». В документе говорится, что она была разработана «на основе приобретённого в процессе реализации Стратегии развития Нового Узбекистана опыта и результатов общественного обсуждения». «Газета.uz» писала о проекте документа.

В указе отмечается, что «в обновлённых конституционно-правовых условиях (30 апреля на референдуме была одобрена Конституция в новой редакции, а 9 июля состоялись выборы президента — ред.) требуется усовершенствовать основные направления развития страны и вывести осуществляемые широкомасштабные реформы на новый этап».

Стратегия «Узбекистан-2030», отмечается в указе, отображает следующие основные идеи:

вхождение в число государств с доходом выше среднего путём устойчивого экономического развития;

путём устойчивого экономического развития; создание системы образования, медицины и социальной защиты, полностью соответствующей потребностям народа и международным стандартам;

полностью соответствующей потребностям народа и международным стандартам; создание благоприятных экологических условий для населения;

для населения; построение служащего народу справедливого и современного государства;

гарантированное обеспечение суверенитета и безопасности страны.

Стратегия охватывает пять приоритетных направлений:

создание достойных условий для реализации потенциала каждого человека;

обеспечение благосостояния населения путём устойчивого экономического роста;

путём устойчивого экономического роста; экономия водных ресурсов и охрана окружающей среды;

обеспечение верховенства закона, организация государственного управления, ориентированного на служение народу;

организация государственного управления, ориентированного на последовательное продолжение политики, основанной на принципе «безопасное и миролюбивое государство».

Реализация стратегии и достижение её целевых показателей объявлены приоритетной задачей деятельности всех государственных органов и организаций страны.

Республиканскую комиссию по реализации Стратегии «Узбекистан-2030» возглавил премьер-министр Абдулла Арипов. Комиссия будет каждые полгода докладывать президенту информацию об исполнении документа.

Кабинет министров будет ежеквартально обсуждать ход реализации стратегии и принимать меры в отношении членов правительства, включая министров, за «несвоевременное и неполное исполнение мероприятий». Кроме того, каждые полгода правительство будет отчитываться о реализации стратегии в Законодательной палате Олий Мажлиса.

В двухнедельный срок должен быть запущен онлайн-портал, где граждане смогут оценивать прогресс в реализации стратегии и направлять свои мнения и инициативы.

Первая Стратегия действий по пяти приоритетным направлениям развития страны на пять лет (2017−2021 годы) была принята в 2017 году. В начале 2022 года президент утвердил Стратегию развития Нового Узбекистана до 2026 года. В рамках новой стратегии, говорится в указе, должно быть обеспечено «достижение всех целей, не утративших своей актуальности, а также выполнение актуальных задач, определённых Стратегией развития Нового Узбекистана, осуществление которых продолжается».

«Газета.uz» публиковала мнения доктора юридических наук, профессора Исы Хамедова и эксперта по образованию Комила Джалилова о проекте стратегии.