Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал указ о создании Агентства по борьбе с коррупцией, сообщило Министерство юстиции в своем Telegram-канале.

Согласно документу, агентство является специально уполномоченным государственным органом по разработке и реализации государственной политики в области предупреждения и борьбы с коррупцией.

Агентство по борьбе с коррупцией, согласно документу, подчиняется президенту и является подотчетным палатам Олий Мажлиса.

Отметим, ранее генеральный прокурор Нигматилла Юлдашев анонсировал, что Агентство по борьбе с коррупцией получит статус независимого правоохранительного органа. «Этот орган не будет при каком-либо государственном ведомстве, парламенте, президенте, а должен быть отдельным. Мы считаем, что это соответствует системе сдержек и противовесов в государственном управлении и также окажет положительное влияние на независимость судебной власти», — говорил он.

Новый госорган, как отмечается указом, будет проводить систематический анализ состояния коррупции в стране. Кроме того, агентство будет анализировать результаты расследования коррупционных преступлений, в первую очередь тех, которые наносят ущерб национальным интересам и международному имиджу Узбекистана.

Агентство получило следующие права:

запрашивать, получать и изучать материалы, касающиеся расходования бюджетных средств, продажи государственных активов, государственных закупок, реализации инвестиционных проектов и государственных программ;

рассматривать обращения физических и юридических лиц по вопросам коррупции и принимать меры для восстановления их нарушенных прав и защиты их законных интересов;

проводить административные расследования по коррупционным правонарушениям;

вносить представления по решениям органов исполнительной и хозяйственной власти и их должностных лиц о приостановлении или отмене их исполнения в случаях признаков коррупции.

Предупреждения, представления и обращения агентства должны рассматриваться в течение 10 дней, а результаты предоставляться в письменном виде.