66-летняя Рита Халилова, обвиняемая в хищении крупной суммы денег, 28 января была депортирована из Турции в Узбекистан. Об этом сообщило генеральное консульство Узбекистана в Стамбуле.

Женщина, находившаяся в розыске МВД Узбекистана с 2016 года, была задержана в Стамбуле 13 января в рамках совместного оперативно-розыскного мероприятия правоохранительных органов Узбекистана и Турции.

Халилова была депортирована в Узбекистан из международного аэропорта Стамбула в присутствии дипломатов генерального консульства Узбекистана.

Граждан, пострадавших от действий этой женщины, просят обращаться в генконсульство Узбекистана в Стамбуле или в МВД Узбекистана.

24 января из Турции были депортированы Дильноза Умарова и Мавлудахон Улмасова, разыскиваемые по обвинению в торговле людьми. 10 января из этой же страны депортировали Нилуфар Мирханову, известную как «Мадам Клод» и разыскиваемую по обвинению в торговле людьми.