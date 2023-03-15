Производство автомобилей на совместном заводе Узбекистана и Кыргызстана в селе Ак-Суу Чуйской области планируется начать в июле. Об этом сообщило издание Kaktus.media со ссылкой на заместителя министра экономики Айнуру Усенбекову.

14 марта комитет парламента Кыргызстана по топливно-энергетическому комплексу, недропользованию и промышленной политике рассмотрел соглашение двух стран о сотрудничестве по организации производства автомобилей.

Айнура Усенбекова, представившая проект, сообщила, что президенты двух стран ранее договорились, что «в июле завод уже будет работать». В связи с этим ведомство в спешном порядке представляет соглашение на рассмотрение комитета.

Замминистра указала, что по графику 10 июля ожидается регистрация сборки первого автомобиля. Стоимость самого завода, без учёта земельного участка и прочей инфраструктуры, оценивается от 2,5 млн до 5 млн долларов.

Усенбекова отметила, что на первом этапе будут крупноузловая и среднеузловая сборки. В будущем, возможно, начнётся и мелкоузловая сборка электромобилей.

По данным СМИ, что в 2023 году в Сокулукском районе начнёт работу кыргызско-узбекский завод по производству автомобилей. За шесть лет на нем планируют выпустить 30 тысяч машин и создать 2000 рабочих мест. На заводе намечено собирать 19 моделей авто марок Chevrolet, Daewoo и Isuzu.

Замминистра экономики Кыргызстана Канат Абдрахманов отмечал, что соглашение о создании совместного производства легковых авто подпишут с кыргызской стороны «ДТ Техник» и «Нур», с узбекистанской — АО «Узавтосаноат». «Общий объем инвестиций оценивался в 50 млн долларов.

Отметим, что в сентября 2021 года в городе Гаджигабул (Азербайджан) открылась производственная линия UzAuto Motors и «СамАвто». В рамках альянса с General Motors UzAuto Motors объявил о начале продаж автомобилей Chevrolet в Азербайджане. Партнёром по производству со стороны Азербайджана выступил завод «Азермаш СР», который входит в состав Гаджигабульского промышленного квартала, расположенного недалеко от города Баку.

Узбекистан также планирует наладить автопроизводство в Туркменистане.