В 23:13 в понедельник в Ташкенте и других регионах Узбекистана ощущалось землетрясение. Жители столицы сообщили «Газете.uz», что на высоких этажах колебания ощущались 30−40 секунд.

Республиканский центр сейсмопрогностического мониторинга МЧС сообщил, что эпицентр находился в округе Аксу в Синьцзян-Уйгурском автономном районе Китая недалеко от границы с Кыргызстаном.

Магнитуда землетрясения в эпицентре составила 7. Глубина очага — 15 км. Расстояние от эпицентра до Ташкента — 862 км в юго-восточном направлении.

В Ташкенте сила подземных толчков составила 3 балла, в Андижанской, Ферганской и Наманганской областях (600−650 км от эпицентра) — 3−4 балла.