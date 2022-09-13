«Земля эта пригодна для выращивания хлебных злаков и родит в изобилии цветы и фрукты». Более 1300 лет назад великий учёный-монах Сюань Цзан династии Тан в своих путевых записках дал набросок процветающего Самарканда. По приглашению Президента Шавката Миромоновича Мирзиёева я вновь приеду в прекрасный город Самарканд, чтобы с моим коллегой наметить план китайско-узбекского сотрудничества и участвовать в саммите Шанхайской организации сотрудничества.

Китай и Узбекистан — древние страны с великой цивилизацией. Великий Шёлковый путь свидетельствует о дружественных контактах наших народов на протяжении более 2000 лет. Чжан Цянь династии Сихань, Сюан Цзан династии Тан и Чэнь Чэн династии Мин в своё время добрались до Узбекистана и посетили Ташкент, Самарканд, Навои и другие известные города, оставив следы исторических связей. Выходец из Бухары Сеид Аджаль Шамсуддин в династии Юань был назначен губернатором китайской провинции Юньнань. Уроженец Самарканда У Жу принимал участие в строительстве обсерватории в Китае в городе Нанкин в середине 14 века. Народы наших стран и по сей день хранят добрую память о них — первопроходцах и посланниках китайско-узбекской дружбы.

Узбекистан — крупная держава в сердце Центральной Азии. За 31 год с момента провозглашения независимости в стране достигнуты великие результаты в деле государственного развития и национального возрождения. Следует особо констатировать, что под руководством Президента Ш. М. Мирзиёева узбекский народ начал великий поход к строительству нового Узбекистана. Реформы и развитие в различных областях вышли на высокоскоростную траекторию. Страна приобрела совершенно новый облик, созданы достойные условия жизни, существенно укрепилась позиция на международной арене. Как дружественный сосед и всесторонний стратегический партнёр, мы искренне рады вашим успехам.

Текущий год проходит под знаком 30-летнего юбилея установления дипломатических отношений между Китаем и Узбекистаном. За 30 лет многоплановое сотрудничество наших стран на основе принципов взаимного уважения, добрососедства и дружбы, взаимной помощи и взаимной выгоды проросло, словно семена, стало энергично расти и приносить солидные плоды.

Две страны являются доверительными друзьями. С 2016 года мы с Президентом Ш. М. Мирзиеевым поддерживаем тесные контакты путём проведения встреч, телефонных бесед и обмена переписками. У нас налажены добрые рабочие связи и глубокая личная дружба. Наши государства в духе всестороннего стратегического партнёрства поддерживают друг друга в вопросах, затрагивающих ключевые интересы, помогают друг другу в продвижении национальных стратегий развития, перенимают друг у друга опыт расширения реформ и открытости, привнося позитивную энергию в развитие региона.

Две страны являются надёжными партнёрами на пути совместного развития. Китай — крупнейший торговый партнёр Узбекистана и основной источник инвестиций в его экономику. Товарооборот между двумя странами в 2021 году превысил 8 млрд долларов США, а за первое полугодие этого года — уже где-то 5 млрд долларов. Годовой объем торговли уверенными шагами движется к поставленной цели в 10 млрд долларов. Плодотворно идёт сотрудничество в рамках совместной реализации инициативы «Одного пояса и одного пути». Планомерно продвигаются значимые совместные проекты. Все четыре нитки газопровода «Китай-Центральная Азия» проходят через территорию Узбекистана. Сдан в эксплуатацию самый протяженный в Центральной Азии железнодорожный туннель через перевал Камчик. Непрерывно раскрывается пропускной потенциал автомобильного коридора «Китай-Кыргызстан-Узбекистан» и железной дороги «Китай-Казахстан-Узбекистан». Наметились позитивные сдвиги в реализации проекта железной дороги «Китай-Кыргызстан-Узбекистан». Узбекистан превращается из чисто внутриконтинентального государства в узел коммуникаций в регионе. Кроме того, две страны активно сотрудничают в сферах новых источников энергии, сельского хозяйства, финансов и современной телекоммуникации, что приносит ощутимую пользу нашим народам.

Две страны подают достойный пример развития межцивилизационного диалога. Совместно проводятся разнообразные и интересные мероприятия, в том числе фестивали искусств, гала-концерты, выставки, семинары. Энергично идет сотрудничество в таких сферах, как обмен студентами, перевод и издание литературных произведений, кинематография, перевод и показ телевизионных программ, межрегиональные контакты и подготовка кадров, что эффективно способствует сближению наших народов. В последние годы Китай подготовил для Узбекистана более 6500 специалистов различных профилей, которые сегодня самоотверженно трудятся ради дела реформ и развития страны. Из институтов Конфуция в Ташкенте и Самарканде вышла целая плеяда специалистов-китаеведов, они настоящие посланники китайско-узбекской дружбы. Динамично развивается туристическое сотрудничество. Всё больше китайских туристов имеют возможность посетить прекрасную узбекскую землю. Во время моего визита в Самарканд в 2013 году было объявлено о запуске проекта по археологическому восстановлению древнего города Хива. Сейчас этот проект уже успешно завершен, что придало древнему городу Хива новый блеск.

Две страны всегда помогают друг другу как родные братья. Китай и Узбекистан объединены кровными интересами и общим будущим. Наши страны тесно взаимодействуют как на двусторонней основе, так и в рамках ШОС и других многосторонних площадок, совместно выступают против вмешательства извне, борются с тремя силами зла, транснациональной организованной преступностью и наркотрафиком, наращивают обмен информацией оперативного характера, расширяют масштаб подготовки кадров во имя общей безопасности. С момента вспышки коронавирусной инфекции две страны в духе солидарности и взаимной помощи активизируют противоэпидемическое сотрудничество. В Узбекистане налажено совместное производство китайских вакцин, которые стали самыми востребованными в борьбе с пандемией, совместно созданный лекарственный препарат был разрешён к клиническому применению и стал надежным заслоном жизни и здоровья людей.

Двухтысячелетняя история дружественных обменов и 30-летняя практика взаимовыгодного сотрудничества показывают, что укрепление всестороннего сотрудничества отвечает веяниям времени и коренным интересам двух стран и народов. Стоя на перекрёстке прошлого и будущего, мы полны ожиданий и уверенности в будущем китайско-узбекских отношений.

Во-первых, важно наращивать взаимную поддержку и укреплять взаимодоверие. Необходимо с учётом стратегической значимости и долгосрочных интересов наметить план развития китайско-узбекских отношений в новую эпоху, в частности, активизировать контакты на высшем и высоком уровнях, укреплять политическое взаимодоверие, углублять обмен опытом государственного управления, решительно поддерживать друг друга в вопросах, затрагивающих ключевые интересы. Китайская сторона решительно поддерживает Узбекистан в выборе пути развития в соответствии со своими национальными реалиями, выступает против всяческих попыток извне вмешиваться во внутренние дела Узбекистана.

Во-вторых, важно углублять взаимовыгодное сотрудничество во имя совместного развития и процветания. Следует ускорять работу по сопряжению стратегии национального развития двух стран, совместно прорабатывать новые направления сотрудничества в областях торговли, экономики, инвестиции и крупных проектов. На новом этапе развития Китай интенсивно формирует новую архитектонику развития. Будем рады видеть Узбекистан на борту быстро несущегося вперед «экспресса» китайского развития, готовы поделиться с узбекскими друзьями возможностями развития. В следующем году исполнится 10-летие инициативы «Один пояс и один путь». В этом контексте наши страны должны на основе имеющихся результатов объединять усилия для достижения высококачественного развития, расширять сотрудничество по ликвидации бедности, чтобы китайско-узбекское взаимовыгодное сотрудничество принесло больше пользы народам двух стран.

Китай готов c Узбекистаном активно претворять в жизнь Инициативу по глобальному развитию, объединёнными усилиями защищать общие интересы развивающихся стран, формировать архитектуру развития на основе принципов всеобщего и сбалансированного развития, взаимовыгодного сотрудничества и совместного процветания.

В-третьих, важно укреплять сотрудничество в области безопасности для преодоления рисков и вызовов. Наши страны должны углублять сотрудничество в сфере безопасности, не допустить попыток внешних сил подорвать стабильность региона, создавать благоприятные внешние условия для развития. Афганистан — общий наш сосед. Мир, стабильность, развитие и процветание в Афганистане соответствуют интересам наших стран. Китай высоко оценивает и поддерживает уникальную роль узбекской стороны в афганском урегулировании. Мы готовы с узбекскими коллегами сообща претворять в жизнь Инициативу по глобальной безопасности, противодействовать новым угрозам и вызовам, защищать мир, стабильность и международную справедливость.

В-четвёртых, важно активизировать культурно-гуманитарные связи для сближения народов. Сближение людей основывается на общении. Узы китайско-узбекской дружбы имеют глубокие исторические корни, служат прочным фундаментом для дальнейшего укрепления культурно-гуманитарного сотрудничества между двумя странами. Мы должны расширять сотрудничество в области СМИ, образования, здравоохранения, культуры, туризма, археологии и на уровне регионов, ускорять взаимное учреждение культурных центров и открытие мастерской им. Лу Баня, сформировать великолепную схему широкомасштабных культурно-гуманитарных обменов, вывести китайско-узбекские отношения на новую высоту и передать многовековую дружбу двух народов из поколения в поколение.

В Узбекистане также буду участвовать в предстоящем Самаркандском саммите ШОС. В этом юбилейном году отмечается 20-летие подписания Хартии ШОС и 15-летие подписания Договора о долгосрочном добрососедстве, дружбе и сотрудничестве государств-членов Шанхайской организации сотрудничества. Руководствуясь закрепленными в них целями и принципами, Организация в соответствии с Шанхайским духом содействует стабильности и совместному развитию стран-участниц, показывая пример выстраивания международных отношений нового типа, характеризующихся взаимным уважением, равенством и справедливостью, взаимовыгодным сотрудничеством. Сегодня ШОС представляет собой важную конструктивную силу на пространстве Евразии и во всём мире.

Несмотря на неблагоприятную эпидемиологическую ситуацию, узбекская сторона в период своего председательства ведёт интенсивные обмены и контакты с государствами-участниками, выполняет возложенные на себя задачи, способствует сохранению динамики здорового и устойчивого развития Организации. Мы это высоко ценим. Уверен, что при совместных усилиях саммит в Самарканде пройдёт на самом высоком уровне и внесёт крупный вклад в формирование сообщества единой судьбы ШОС на благо мира, стабильности, развития и процветания региона.

Путь к цели не будет далёк, было бы стремление в сердце. Мы готовы с узбекской стороной продолжать добрую традицию, складывавшуюся со дня установления дипотношений, и в новом историческом контексте вместе двигаться вперёд на широком пути национального развития и возрождения во имя формирования сообщества единой судьбы Китая и Узбекистана.