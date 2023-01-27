Объём валового внутреннего продукта (ВВП) Узбекистана за 2022 год в текущих ценах достиг 888,34 трлн сумов, сообщает Агентство статистики при президенте.

Реальные темпы роста по сравнению с уровнем 2021 года составил 5,7%. Доля промышленных товаров в ВВП увеличилась до 484,7 трлн сумов (+5,2%), услуг — до 343,3 трлн (+8,5%), чистых налогов на продукты — до 60,3 трлн (но произошло снижение на 0,8%.





Сфера торговли, услуг по проживанию и питанию выросла на 9,3%, перевозки, информации и связи -на 14,7%. Сравнительное низкие показатели роста наблюдались в сельском, лесном и рыбном хозяйстве (3,6%).

При расчёте в долларах США по среднему обменному курсу номинальный ВВП составил 80,38 млрд долларов, что на 11,18 млрд долларов больше показателя 2021 года.

ВВП на душу населения вырос в реальном выражении на 3,5% — с 21,15 млн до 24,91 млн сумов ($2254,9). Для сравнения в 2021 году зарегистрирован рост в 5,3%, а в пандемийный 2020 год — 0,1%.

Летом 2021 года президент Шавкат Мирзиёев отмечал, что до 2026 году Узбекистан планирует увеличить рост экономики в 1,5 раза и довести ВВП как минимум до 100 млрд долларов.