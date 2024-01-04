В ходе ремонтных работ в Яккасарайском районе, которые шли в начале декабря городской хокимият по предложению Департамента цифрового развития (ДЦР) установил на перекрёстке улиц Бабура и Шота Руставели табло переменной информации (ТПИ). Обычно их размещают над проезжей частью, чтобы информировать граждан о ситуациях на дорогах, ограничении скоростного режима и т. д.

бдд, департамент цифрового развития, табло переменной информации

Администрация города уже запускала ТПИ весной 2019 года. Тогда экраны транслировали предупреждения о соблюдении правил дорожного движения, а в 2020 году добавились напоминания во время карантина. Всего в городе было восемь экранов. Из-за отсутствия должного обслуживания спустя некоторое время ТПИ перестали работать и чёрными прямоугольниками висели над дорогами.

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Осенью этого года Департамент цифрового развития инициировал возобновление работы информационных табло.

«Сейчас идёт бурное развитие транспортной инфраструктуры в городе, и информирование водителей в режиме реального времени является неотъемлемой частью развития. Уже десятки лет в других странах ТПИ вешают над проезжей частью. Я был сам свидетелем таких экранов в Москве. Мы решили перенять эту практику, к тому же возможности для реализации есть», — рассказал директор Департамента цифрового развития Алексей Хен.

Работу начали с замены старого экрана на новый на улице Бабура. На новом ТПИ испытали программное обеспечение, разработанное департаментом в коллаборации с электронным сервисом LED-market. Кроме того, специалисты протестировали экранное время для каждого баннера, а также яркость в ночное и дневное время суток. Старый экран частично отремонтировали и перевезли в офис, чтобы на нём испытать систему удалённого управления экранами. На данный момент табло остаётся непригодным для использования на дорогах и требует замены сгоревших светодиодных модулей.

По словам Алексея Хена, ремонту подлежат все экраны, что работали в городе несколько лет назад.

«В ноябре мы провели конкурс на поиск подрядчика, кто смог бы восстановить ТПИ. На днях мы получили соответствующее разрешение от СБДД и с началом 2024 года начнётся реконструкция существующих экранов», — поделился Алексей Хен.

На обновлённые ташкентские ТПИ планируется выводить 14 видов информации. К примеру, контакты диспетчерских служб, куда стоит обращаться при возникновении коммунальных проблем или препятствий на дорогах; статистические данные о качестве воздуха в городе, метеоданные, напоминание о необходимости пропускать скорую помощь на дорогах и т. д.

бдд, департамент цифрового развития, табло переменной информации

бдд, департамент цифрового развития, табло переменной информации

Департамент цифрового развития также ведёт переговоры с Yandex для того, чтобы использовать их карты для трансляции ситуации на дорогах, информировании о пробках и ДТП.

бдд, департамент цифрового развития, табло переменной информации

Планируется демонстрировать и развлекательный контент. Так, в дождливую погоду на пока единственный LED-экран, установленный на перекрёстке улиц Бабура и Шота Руставели, выводился баннер с известным узбекоязычным мемом «Shop-shop bobolarim», по вторникам транслируется баннер с фразой «Уже не так тяжело, как вчера», а в предновогодние дни на ТПИ появились сообщения с поздравлениями для граждан.

бдд, департамент цифрового развития, табло переменной информации

бдд, департамент цифрового развития, табло переменной информации

бдд, департамент цифрового развития, табло переменной информации

Баннеры можно регулировать дистанционно при помощи электронного сервиса LED-market. Ежедневные обновления статистических данных будут осуществляться автоматически при помощи специального программного интерфейса по обмену данными (API), которое позволяет напрямую передавать нужную информацию из одной базы данных в другую.

Кроме 14 видов информации, Департамент цифрового развития запустил баннер с репостингом сообщений из Telegram-канала «Водители Ташкента». Отбирать потенциально важную для граждан информацию, адаптировать под баннер и публиковать будет ответственный сотрудник. На экране отображается автор сообщения, сам текст и время отправки.

бдд, департамент цифрового развития, табло переменной информации

После завершения ремонта все восемь ТПИ вернутся на свои прежние места: два экрана — на перекрёсток у метро «Минор», два — на перекрёсток проспекта Мустакиллик и Аккурганской улицы, один — на перекрёсток улицы Шахрисабз и проспекта Амира Темура и два — у аэропорта «Ташкент». На этом процесс установки ТПИ не закончится. Департамент цифрового развития намерен устанавливать подобные табло на участках дорог, где уже есть П-образные консоли, а в дальнейшем и по всему городу.

Судя по фотографиям в интернете, ТПИ в городах мира используются на шоссе, а не внутригородских улицах. «Газета.uz» готовит материал с мнением урбанистов и транспортных инженеров о необходимости устанавливать ТПИ на пешеходно-автомобильных улицах.