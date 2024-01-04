В ходе ремонтных работ в Яккасарайском районе, которые шли в начале декабря городской хокимият по предложению Департамента цифрового развития (ДЦР) установил на перекрёстке улиц Бабура и Шота Руставели табло переменной информации (ТПИ). Обычно их размещают над проезжей частью, чтобы информировать граждан о ситуациях на дорогах, ограничении скоростного режима и т. д.





Администрация города уже запускала ТПИ весной 2019 года. Тогда экраны транслировали предупреждения о соблюдении правил дорожного движения, а в 2020 году добавились напоминания во время карантина. Всего в городе было восемь экранов. Из-за отсутствия должного обслуживания спустя некоторое время ТПИ перестали работать и чёрными прямоугольниками висели над дорогами.

Осенью этого года Департамент цифрового развития инициировал возобновление работы информационных табло.

«Сейчас идёт бурное развитие транспортной инфраструктуры в городе, и информирование водителей в режиме реального времени является неотъемлемой частью развития. Уже десятки лет в других странах ТПИ вешают над проезжей частью. Я был сам свидетелем таких экранов в Москве. Мы решили перенять эту практику, к тому же возможности для реализации есть», — рассказал директор Департамента цифрового развития Алексей Хен.

Работу начали с замены старого экрана на новый на улице Бабура. На новом ТПИ испытали программное обеспечение, разработанное департаментом в коллаборации с электронным сервисом LED-market. Кроме того, специалисты протестировали экранное время для каждого баннера, а также яркость в ночное и дневное время суток. Старый экран частично отремонтировали и перевезли в офис, чтобы на нём испытать систему удалённого управления экранами. На данный момент табло остаётся непригодным для использования на дорогах и требует замены сгоревших светодиодных модулей.

По словам Алексея Хена, ремонту подлежат все экраны, что работали в городе несколько лет назад.

«В ноябре мы провели конкурс на поиск подрядчика, кто смог бы восстановить ТПИ. На днях мы получили соответствующее разрешение от СБДД и с началом 2024 года начнётся реконструкция существующих экранов», — поделился Алексей Хен.

На обновлённые ташкентские ТПИ планируется выводить 14 видов информации. К примеру, контакты диспетчерских служб, куда стоит обращаться при возникновении коммунальных проблем или препятствий на дорогах; статистические данные о качестве воздуха в городе, метеоданные, напоминание о необходимости пропускать скорую помощь на дорогах и т. д.





Департамент цифрового развития также ведёт переговоры с Yandex для того, чтобы использовать их карты для трансляции ситуации на дорогах, информировании о пробках и ДТП.





Планируется демонстрировать и развлекательный контент. Так, в дождливую погоду на пока единственный LED-экран, установленный на перекрёстке улиц Бабура и Шота Руставели, выводился баннер с известным узбекоязычным мемом «Shop-shop bobolarim», по вторникам транслируется баннер с фразой «Уже не так тяжело, как вчера», а в предновогодние дни на ТПИ появились сообщения с поздравлениями для граждан.

Баннеры можно регулировать дистанционно при помощи электронного сервиса LED-market. Ежедневные обновления статистических данных будут осуществляться автоматически при помощи специального программного интерфейса по обмену данными (API), которое позволяет напрямую передавать нужную информацию из одной базы данных в другую.

Кроме 14 видов информации, Департамент цифрового развития запустил баннер с репостингом сообщений из Telegram-канала «Водители Ташкента». Отбирать потенциально важную для граждан информацию, адаптировать под баннер и публиковать будет ответственный сотрудник. На экране отображается автор сообщения, сам текст и время отправки.





После завершения ремонта все восемь ТПИ вернутся на свои прежние места: два экрана — на перекрёсток у метро «Минор», два — на перекрёсток проспекта Мустакиллик и Аккурганской улицы, один — на перекрёсток улицы Шахрисабз и проспекта Амира Темура и два — у аэропорта «Ташкент». На этом процесс установки ТПИ не закончится. Департамент цифрового развития намерен устанавливать подобные табло на участках дорог, где уже есть П-образные консоли, а в дальнейшем и по всему городу.

Судя по фотографиям в интернете, ТПИ в городах мира используются на шоссе, а не внутригородских улицах. «Газета.uz» готовит материал с мнением урбанистов и транспортных инженеров о необходимости устанавливать ТПИ на пешеходно-автомобильных улицах.