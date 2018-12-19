Бадриддин Нурутдинович Абидов, ранее занимавший должность посла Узбекистана в Латвии, назначен заместителем министра внешней торговли по вопросам вступления Узбекистана во Всемирную торговую организацию (ВТО), сообщила пресс-служба Минвнешторга.

Он окончил Ташкентский автомобильно-дорожный институт и Ташкентский государственный педагогический институт иностранных языков, также является выпускником дипломатических и языковых курсов Лондоского университета (1993), университета Саррей (1995), Малайзийского института дипломатии и внешних связей (1994).

Начал карьеру с должности стажера-исследователя в Ташкентском автомобильно-дорожном институте (1992−1993). Далее вел деятельность по дипломатической линии, с 1993 по 2013 годы занимал различные должности в структуре Министерства иностранных дел и дипломатических представительств Узбекистана за рубежом. В частности, с 2003 по 2013 годы работал в качестве первого секретаря и и.о. руководителя постоянного представительства Узбекистана при Отделении ООН и других международных организациях в Женеве.

В 2014 году был назначен заведующим отделом по международному сотрудничеству по вопросам прав человека в Национальном центре по правам человека. После занимал должность начальника управления по внешнеэкономической деятельности и привлечению инвестиций холдинговой компании «Узпахтасаноатэкспорт» (2016), первого секретаря и и.о. начальника отдела по сотрудничеству со структурами ЕС и НАТО в Министерстве иностранных дел (2016−2018).

На заместителя министра возложены обязанности руководителя переговорной группы по вступлению Узбекистана в ВТО, а также совершенствование таможенно-тарифного регулирования внешней торговли, оптимизация импорта, развитие транспортных коридоров и диверсификация экспортных маршрутов. Должность была введена постановлением президента от 27 ноября о совершенствовании деятельности Минвнешторга.