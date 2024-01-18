Главный тренер сборной Узбекистана по футболу Сречко Катанец на пресс-конференции 17 января прокомментировал предстоящий матч второго тура на групповом этапе Кубка Азии против Индии. Игра пройдёт 18 января (четверг) в 19:30.

По его словам, «матч против Индии будет очень трудным, и мы к нему готовы».

«Игра будет совсем другой. Наш соперник — хорошо организованная и агрессивная команда, но нам нужно будет находить пространства, а нашим игрокам — показать свои лучшие качества… Нам нужно быть терпеливыми в течение 90 минут», — сказал он.

Наставник отметил, что против соперников с плотной обороной на первый план выходит индивидуальное мастерство игроков, а также необходимо эффективно использовать стандарты.





Сречко Катанец добавил, что многие не считают Узбекистан фаворитом группы.

«До начала Кубка Азии и на первой пресс-конференции я говорил, что буду оценивать [положение] с каждый игрой. Нас ставят позади фаворитов, но я не считаю так. Это моё мнение. Завтра нам нужно просто побеждать, чтобы выйти на следующий этап, это наша главная цель… Моя работа — постараться показать наши лучшие качества, чтобы победить. Дальше посмотрим, что произойдёт», — сказал наставник сборной.

Главный тренер подтвердил травму правого защитника Хожиакбара Алижонова, который пропустит турнир.

На вопрос о матче с Ираном в Ташкенте, где узбекистанцы, проигрывая в счёте, смогли вырвать ничью (2:2), тренер ответил, что это «было связано с отношением игроков к игре».

«Даже если на поле 3−5−10 защитников, если они хотят атаковать, то они смогут сделать это. В матче с Ираном мы оказывали давление и с пятью защитниками, а во втором тайме мы выпустили Игоря Сергеева при счёте 2:1. Я не менял тактику в перерыве. Команда во втором тайме оказывала давление по-другому. Здесь речь больше не про тактику, а про отношение», — сказал он.

«Что касается матча с Сирией, то тренер соперника выставил двух свежих и быстрых игроков, поэтому я не стал ничего менять в защите. Мы давили, но, к сожалению, не смогли забить. Это футбол», — отметил Сречко Катанец.





Полузащитник Отабек Шукуров отметил, что команда в первом матче с Сирией «сыграла вничью, а не проиграла».

«Как вы могли заметить, они играли очень организованно в обороне, поскольку у них есть хороший тренер, который работал и у нас (Эктор Купер возглавлял сборную Узбекистана в 2018—2019 годах, при этом трёхлетний контракт был расторгнут досрочно — ред.). Думаю, что в первой игре было давление. Мы вышли на поле для победы, но пока всё в наших руках. Прошёл только один тур. Мы не потерпели поражение. Думаю, что в предстоящих играх одержим победу и реабилитируемся за то, что не победили Сирию», — заявил Отабек Шукуров.

Футболист отметил, что они продолжают изучать сильные и слабые стороны Индии. «Это дисциплинированная команда. В игре против Австралии до ошибки вратаря и гола во втором тайме они играли очень организованно. Думаю, что это достойный соперник, будет хорошая игра. Мы постараемся воспользоваться нашими моментами», — заявил он.

Отабек Шукуров заявил, что для команды важны каждая игра. «Мы приложим все усилия, чтобы обрадовать болельщиков. Все игроки готовы к завтрашней встрече», — отметил полузащитник.

Главный тренер сборной Индии Игор Штимац отметил, что Узбекистан не смог победить в первой игре, из-за чего оказался под давлением. Он ожидает, что соперник пойдёт в атаку с первых минут, поэтому необходимо найти способы их удержать.

По его словам, против Узбекистана следует играть компактнее с учётом того, что у них есть техничные игроки, выступающие в России, Франции и Греции.

Кубок Азии по футболу 2023 года — 18-й по счёту футбольный турнир среди национальных сборных стран — членов Азиатской конфедерации футбола, который будет проходить с 12 января по 10 февраля в Катаре. Чемпионский титул защищают хозяева сборная Катара. Изначально турнир должен был принимать Китай, но в мае 2022 года страна отказалась от проведения турнира из-за вспышки COVID-19.

В плей-офф пройдут по две сильнейшие сборные в группе, а также четыре лучшие команды, занявшие третьи места.