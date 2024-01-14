Сборная Узбекистана по футболу сыграла вничью с Сирией в первом матче группового этапа Кубка Азии. Встреча, прошедшая в ночь на 14 января в Катаре, завершилась со счётом 0:0.

Узбекистанцы больше владели мячом, но в первом тайме острее была Сирия. Во второй половине матча национальная команда усилила давление, но забил соперник, хотя гол не был засчитан из-за офсайда.

Узбекистан нанёс первый удар в створ ворот в конце встречи после действий полузащитника Аббоса Файзулаева. Затем вышедший на замену нападающий Игорь Сергеев пытался переправить мяч головой, но вратарь сирийцев отстоял нулевой счёт.

Отметим, что лидер узбекистанской команды Эльдор Шомуродов не попал в окончательный состав сборной на турнир из-за травмы.

Напомним, подопечные главного тренера Сречко Катанеца попали в группу «С» с командами Австралии, Сирии и Индии. По итогам первого тура лидирует Австралия, победившая Индию со счётом 2:0. Узбекистан и Сирия занимают второе и третье места соответственно (по 1 баллу).





Следующий матч сборная сыграет с Индией 18 января в 19:30.

Кубок Азии по футболу 2023 года — 18-й по счёту футбольный турнир среди национальных сборных стран — членов Азиатской конфедерации футбола, который будет проходить с 12 января по 10 февраля в Катаре. Чемпионский титул защищают хозяева сборная Катара. Изначально турнир должен был принимать Китай, но в мае 2022 года страна отказалась от проведения турнира из-за вспышки COVID-19.

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