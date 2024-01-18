Плохая видимость, вызванная густым туманом (видимость 250 м), ограничила приём и выпуск воздушных судов в международном аэропорту Ташкента, сообщила пресс-служба Uzbekistan Airports.

Рейс HY602 авиакомпании Uzbekistan Airways Москва — Ташкент не смог приземлиться в столичном аэропорту. Экипаж воздушного судна принял решение следовать на запасной аэродром в Самарканд. Рейс произвёл посадку в 05:20 по ташкентскому времени.

Кроме того, из-за плохого самочувствия пассажира рейс HY9613 авиакомпании Uzbekistan Airways Москва — Ташкент, вылетевший в 05:19 по местному времени, принял решение следовать на запасной аэродром в Ургенч. Рейс произвёл посадку в 06:42 по ташкентскому времени.

Рейс HY708 авиакомпании Uzbekistan Airways, следовавший по маршруту Владивосток — Ташкент, ушёл на запасной аэродром в Самарканд. Рейс произвёл посадку в 07:03 по ташкентскому времени.

Рейс C67704 авиакомпании Centrum Air Джидда — Ташкент приземлился в международном аэропорту Самарканда. Рейс произвёл посадку в 07:52 по ташкентскому времени.

Рейс SU6971 авиакомпании «Россия» Ташкент — Санкт-Петербург следует на запасной аэродром в Фергане. Посадка в 10:05 по местному времени.

Рейсы 5P5366 и 5P362 авиакомпании Panorama Airways Медина — Ташкент также ушли на запасной аэродром в Самарканд. Посадка рейса 5P362 — 10:28 по местному времени. Рейс 5P5366 произвёл посадку в Самарканде в 10:21.

По причине неблагоприятных метеоусловий в аэропорту Оша (Кыргызстан) на запасной аэродром в Наманган ушёл рейс J9653 авиакомпании Jazeera Airways, следовавший из Кувейта. Рейс произвёл посадку в 08:35 по ташкентскому времени.

Подробную информацию об изменении графика полёта необходимо уточнять у авиаперевозчика.