В Узбекистане создаются Республиканский совет по поддержке махаллей с региональными, городскими и районными советами, а также Ассоциация махаллей с управлениями по Каракалпакстану, областям и Ташкенту и отделами в районах и городах.

Это предусмотрено указом президента Шавката Мирзиёева от 21 декабря о «кардинальном повышении роли института махалли в обществе и обеспечении его функционирования в качестве первичного звена решения проблем населения».

Основными задачами новой ассоциации, которая объединит более 9300 махаллей в стране, в указе определены:

оказание содействия в становлении махали как самостоятельной и подлинно народной структуры, осуществляющей функцию «моста» между народом и государством;

превращение махалли в опорное звено общественного управления и контроля, усиление её места и роли в обществе, обеспечение активного участия населения в управлении махаллей;

осуществление пропагандистско-разъяснительной работы по дальнейшему усилению у каждого гражданина ответственности за будущее и финансовое обеспечение своей семьи, за собственное и семейное благополучие, искоренение привыкания к иждивенчеству;

принятие мер по усилению роли махалли в призыве граждан к содержанию своего дома и улицы в чистоте, уважению национальных ценностей и традиций, духовно-просветительской работе, укреплению атмосферы взаимного уважения и согласия среди населения;

оказание содействия в выявлении «махаллинской семёрки» внутренних ресурсов махалли, а также их мобилизации для предоставления социальных услуг и помощи;

объединение, координацию и направление усилий представителей государственных органов и организаций в махаллях для своевременного и эффективного решения проблем махалли;

увеличение финансовых возможностей махалли, обеспечение целевого и адресного направления бюджетных средств и иных средств, выделяемых для нуждающихся семей;

улучшение материально-технического обеспечения махаллей, централизованное распределение выделяемых им средств, внедрение в сферу современных информационно-коммуникационных технологий;

повышение квалификации ответственных лиц махалли, содействие формированию у них современных управленческих навыков.

В Республиканском совете по поддержке махаллей председательствует премьер-министр, в советах по поддержке махаллей Каракалпакстана, областей, Ташкента и районов (городов) соответственно — председатель Жокаргы Кенеса Каракалпакстана и хокимы.

Председатель Ассоциации махаллей по статусу, условиям медицинского, транспортного и бытового обслуживания приравнивается к заместителю премьер-министра, руководители управлений и отделов ассоциации — соответственно к заместителю председателя Совета министров Каракалпакстана, заместителю хокима областей, Ташкента, районов и городов.

Напомним, анонсируя создание республиканского, областных и районных (городских) советов по поддержке махаллей в сентябре, президент Шавкат Мирзиёев говорил: «Махалля — самая главная опора нашей страны». Он также отмечал: «Нам нужно превратить махаллю в институт, который реально решает проблемы людей на местах».

Указом установлено, что с 1 января 2024 года во всех районах и городах Узбекистана вводится система «Бюджет махалли». Она была впервые введена в 2023 году в одном из районов каждой области.

В рамках новой системы в Фонд по решению социально-экономических проблем махалли, имеющийся в каждой махалле, направляются следующие средства:

10% от средств, взимаемых по налогу на имущество и земельному налогу с физических лиц (за исключением налога на имущество и земельного налога, взимаемого по нежилым помещениям);

10% от сбора, взимаемого за государственные услуги, оказанные через махаллинские ведомства;

средства, поступающие от реализации государственных объектов недвижимого имущества в махалле площадью до 2000 кв. м посредством прямых электронных онлайн-аукционных торгов на основании онлайн-заявки помощника хокима, за вычетом расходов на оценку и реализацию;

средства, получаемые от передачи в аренду имущества махалли в установленном порядке;

иные средства, устанавливаемые в положении о Фонде по решению социально-экономических проблем махалли.

Советы по поддержке махаллей Каракалпакстана, областей и Ташкента с перераспределением средств Фонда по решению социально-экономических проблем махалли могут направлять их в махалли, отстающие в экономическом и социальном развитии.

Ранее мы писали, что этим же указом определены задачи каждого из членов «махаллинской семёрки» (бывшая «пятёрка»). Их деятельность будет оцениваться по основным показателям эффективности (KPI). В правительстве также создаётся отдел по поддержке «семёрок».