«Газета.uz» сообщала о создании Ассоциации махаллей Узбекистана с управлениями по Каракалпакстану, областям и городу Ташкенту, а также отделами в районах и городах.

Постановлением президента от 21 декабря установлено, что штат ассоциации, а также новый Отдел поддержки деятельности «махаллинской семёрки» Кабинета министров (5 человек) формируется за счёт сокращения 667 штатных единиц Министерства занятости и сокращения бедности.

Ещё 320 штатных единиц ассоциации формируются за счёт штата отделений Благотворительного общественного фонда «Махалла».

Из общего штата в 982 единицы председатель ассоциации самостоятельно утверждает структуры центрального аппарата, Каракалпакского Республиканского, областных и Ташкентского городского управлений, а также районных (городских) отделов.

Высшим органом, определяющим основные направления развития махаллей, утверждающим их доходы, расходы и программы, как мы уже писали, становится Республиканский совет по поддержке махаллей. Этот совет, а также его Каракалпакский Республиканский, областные, Ташкентский городской и районные (городские) советы осуществляют деятельность на общественных началах. Возглавляет республиканский совет премьер-министр Абдулла Арипов.

Высшим органом Ассоциации махаллей является её конференция, которая созывается не менее одного раза в три года.

Председатель ассоциации назначается на должность и освобождается от неё на основании представления республиканского совета на конференции ассоциации.

Ассоциации будут выделены необходимые здания и сооружения, техника и автотранспортные средства Советом Министров Каракалпакстана, хокимиятами областей и Ташкента. В 2024—2026 годах в выделенных зданиях будут реализованы проекты капитального ремонта и оснащения.

Для содержания центрального аппарата, территориальных подразделений и организаций системы Ассоциации махаллей, а также поддержки, текущего обеспечения деятельности и укрепления материально-технической базы махаллей ассоциация махаллей ежегодно должна обращаться за субсидией в Общественный фонд по поддержке негосударственных некоммерческих организаций и других институтов гражданского общества при Олий Мажлисе. Заявка об объёме средств должна утверждаться республиканским советом.

Текущее обеспечение деятельности махаллей (оплата труда председателя, коммунальные платежи, канцелярские принадлежности и прочее) и укрепление их материально-технической базы осуществляются за счёт государственного бюджета.

Новая ассоциация становится единственным учредителем телерадиоканала «Махалла», который реорганизуется в ООО из государственного унитарного предприятия в составе Национальной телерадиокомпании Узбекистана.

Ранее «Газета.uz» писала об основных задачах, возложенных на ассоциацию, которая объединит более 9300 махаллей в стране.

Мы также писали, что указом президента определены задачи каждого из членов «махаллинской семёрки» (бывшая «пятёрка»). Их деятельность будет оцениваться по основным показателям эффективности (KPI). В правительстве также создаётся отдел по поддержке «семёрок».

Напомним, анонсируя создание республиканского, областных и районных (городских) советов по поддержке махаллей в сентябре, президент Шавкат Мирзиёев говорил: «Махалля — самая главная опора нашей страны». Он также отмечал: «Нам нужно превратить махаллю в институт, который реально решает проблемы людей на местах».