Президент Шавкат Мирзиёев 18 июля подписал закон о предоставлении налоговых льгот футбольным клубам, сообщила пресс-служба Министерства юстиции.

Согласно поправкам в статью 483 Налогового кодекса (временные налоговые льготы), с 1 января 2023 года по 1 января 2026 года Ассоциация футбола Узбекистана, ее региональные подразделения, Профессиональная футбольная лига Узбекистана, Центр футбольных судей Узбекистана, профессиональные футбольные клубы и академии освобождаются от уплаты всех видов налогов (за исключением социального налога), налога на доходы физических лиц для привлекаемых иностранных футболистов и специалистов.

Кроме того, они освобождаются от уплаты НДС при ввозе спортивного оборудования и технологий, инвентаря, всех устройств и техники, предназначенной для трансляции, фармакологической продукции, спортивного питания, искусственного газона для футбольных (футзальных) полей, шокпада, гранул, специального клея и профессиональной спортивной экипировки, специальной техники и транспортных средств, не производимых в Узбекистане, необходимые для укрепления материально-технической базы спортивных объектов по футболу.

Стоит отметить, что в постановлении президента по развитию массового и профессионального футбола от 7 апреля предусматривалось освобождение только от таможенных пошлин при импорте спортоборудования и других товаров. Но в документе, который получил Сенат Олий Мажлиса на одобрение, уже были включены и другие льготы для футбола.

Как мы сообщали ранее, и. о. хокима Ташкента Шавкат Умурзаков своим решением одобрил выделение футбольному клубу «Пахтакор» 7 млрд сумов для финансирования зарплат и других платежей, а также на проведение игр. Решение вызвало критику в интернете. Хокимият попытался объяснить решение.