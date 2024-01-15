Узбекская сторона внимательно отслеживает ситуацию, связанную с прошедшими выборами на Тайване. Об этом в понедельник заявило Министерство иностранных дел Узбекистана.

«Вновь заявляем, что твёрдо поддерживаем принцип „одного Китая“ и то, что правительство Китайской Народной Республики является единственным законным правительством Китая, а Тайвань — неотъемлемой частью территории Китая», — говорится в заявлении.

В МИДе также подчеркнули, что Узбекистан «решительно выступает за мирное развитие отношений между двумя берегами и поддерживает все усилия правительства КНР по осуществлению воссоединения Китая».

Выбор президента прошли на Тайване 13 января. На них победил нынешний вице-президент Тайваня, лидер правящей Демократической прогрессивной партии Лай Циндэ, который выступает за независимость острова.

Лай Циндэ. Фото: LETA Хоу Юи. Фото: LETA

Его главным соперником стал мэр Нового Тайбэя Хоу Юи, представляющий консервативную партию Гоминьдан и выступающий за развитие более активного дипломатического и экономического взаимодействия с Пекином.

По итогам подсчёта 98% голосов результат Лая Циндэ составлял 40,2%, Хоу Юи набирал 33,4% голосов.