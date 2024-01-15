В магазинах в непосредственной близости к надземной кольцевой линии Ташкентского метрополитена (между станциями «Кипчак» (14) и «Турон» (13) днём в понедельник возник пожар.

На видеозаписях в социальных сетях видны высоко пламя и густой дым, поднимающиеся из-под эстакады, проходящей по Сергелийскому району.

Администрация метрополитена сообщила, что пожар не затронул системы метрополитена и не сказался на его работе.

МЧС Узбекистана уточнило, что возгорание возникло примерно в 15:00 в магазинах из лёгких конструкций.

На место ЧП было направлено четыре пожарно-спасательных экипажа. Огонь был локализован за четыре минуты и потушен ещё через семь минут. Пострадавших в результате инцидента нет.

Напомним, что власти Узбекистана планировали построить под эстакадами метро магазины (по опыту Берлина) и парковочные пространства.