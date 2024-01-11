Мирзо-Улугбекский районный суд по уголовным делам Ташкента 11 января завершил рассмотрение уголовного дела в отношении группы людей, которая создала в мессенджере Telegram-каналы и группы под названием «Hello Tashkent, Salam Tashkent», сообщил пресс-секретарь Верховного суда Азиз Абидов.

Их задержали в мае 2023 года. Как сообщали правоохранительные органы, в Telegram-группах публиковались интимные фотографии и видео женщин, за удаление которых члены группы требовали от 100 тысяч до 500 тысяч сумов.

Обвинения были предъявлены по следующим статьям Уголовного кодекса:

по пункту «б» части 2 статьи 130 (распространение порнографической продукции по предварительному сговору группой лиц);

пунктам «а, г» части 3 статьи 139 (клевета, соединённая с обвинением в совершении тяжкого или особо тяжкого преступления; из корыстных или иных низменных побуждений);

части 2 статьи 140 (оскорбление в печатном или иным способом размноженном виде, в том числе размещённое в СМИ, сети или интернете);

пунктам «б, в» части 2 статьи 141−3 (разглашение сведений, ущемляющих честь и достоинство личности и отражающих интимные стороны жизни человека, по предварительному сговору группой лиц; в отношении лица, заведомо для виновного не достигшего 18 лет);

пунктам «а, в» части 2 статьи 165 (вымогательств повторно или опасным рецидивистом; в крупном размере).

Судья Ж. Саидов рассмотрел дело в закрытом заседании на основании статьи 19 Уголовно-процессуального кодекса. Согласно информации на сайте Верховного суда, пострадавшими и истцами выступили 62 человека, включая 55 женщин.

Подсудимыми по делу проходили трое мужчин — Ш. И, Б. С. и В. Х (хотя изначально были задержаны 6−7 человек). Они получили наказания в виде лишения свободы на срок от 3 до 7 лет.

Министерству цифровых технологий предписано заблокировать соответствующие аккаунты и группы в Telegram.