Центр кибербезопасности МВД Узбекистана сообщил о задержании в Ташкенте группы людей, которая создала в мессенджере Telegram каналы и группы под названием «Hello Tashkent, Salam Tashkent». В них публиковались интимные фотографии и видео женщин, за удаление которых члены группы требовали деньги.

В сообщении говорится, что члены группы размещали фотографии в открытых группах со ссылкой в закрытый «VIP-чат», для доступа в который нужно было заплатить от 100 до 500 тысяч сумов.

На опубликованных кадрах видно шесть или семь задержанных. Кроме того, показана схема, на которой идентифицированы более 15 человек, в том числе несколько женщин.





Возбуждено уголовное дело по пункту «в» части 2 статьи 165 (вымогательство по предварительному сговору группой лиц) Уголовного кодекса Узбекистана.

Людей, пострадавших от действий группы, просят обратиться в органы внутренних дел по номерам 102 или 99−117−60−87. Конфиденциальность обратившихся гарантируется.