Заместителем министра инновационного развития Узбекистана назначен Олимжон Алижонович Туйчиев. Постановление об этом 12 ноября подписал президент, сообщила пресс-служба Мининноваций.

До этого назначения он работал начальником управления интеграции науки, образования и производства в Мининноваций и директором Государственной специализированной общеобразовательной школы-интерната им. Мирзо Улугбека.

Олимжон Туйчиев (1991 г. р.) — выпускник Туринского политехнического университета в Ташкенте (2015). В 2016—2017 годы также обучался в Гогенгеймском университете в Германии.

В 2013 году был награжден медалью «Шухрат» за достижения в области науки и за популяризацию технических наук среди молодежи, в частности, робототехники. В 2017 году был назначен заместителем генерального директора Агентства по науке и технологиям.