Постановлением президента Узбекистана в руководстве Министерства высшего образования, науки и инноваций произведены новые назначения, сообщило УзА.

Комилжон Каримов назначен на должность первого заместителя министра высшего образования, науки и инноваций.

Комилжон Каримов. Фото: Евгений Сорочин / «Газета.uz»

Ранее, с 2021 года, он работал первым заместителем министра высшего и среднего специального образования, а до этого — ректором Университета мировой экономики и дипломатии и Международного Вестминстерского университета в Ташкенте.

Шахлохон Турдикулова и Сарвархон Бузрукхонов стали заместителями министра высшего образования, науки и инноваций.

Шахлохон Турдикулова. Фото: Мининноваций

С октября 2020 года Шахлохон Турдикулова работала первым заместителем министра инновационного развития, а прежде — директором Центра передовых технологий при министерстве. Сарвархон Бузрукхонов в 2018 году был назначен замминистра высшего и среднего специального образования.

Сарвархон Бузрукхонов. Фото: tstu.uz

Олимжон Туйчиев назначен на должность директора Агентства инновационного развития при Министерстве высшего образования, науки и инноваций. С 2019 года он работал заместителем министра инновационного развития.

Олимжон Туйчиев. Фото: Мининноваций

Маджит Каримов стал директором Агентства по оценке знаний и навыков при Министерстве высшего образования, науки и инноваций. С 2017 года он возглавлял Государственный центр тестирования.

Маджит Каримов. Фото: Шухрат Латипов / «Газета.uz»

Садокат Сиддикова постановлением освобождена от должности заместителя министра высшего и среднего специального образования в связи с переходом на другую работу.