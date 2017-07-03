Главное из выступления Президента на встрече с молодежью

Шавкат Мирзиёев — о проблемах в сфере работы с молодежью, а также задачах и полномочиях вновь созданного Союза молодежи.

Президент Шавкат Мирзиёев в минувшую пятницу на съезде движения молодежи «Камолот», который был преобразован в Союз молодежи Узбекистана, сделал много важных заявлений и выступил с рядом инициатив. «Газета.uz» приводит главные цитаты из выступления.



Трудоустройство молодежи

Обеспечение занятости молодежи остается приоритетной задачей правительства, отметил в своей речи Президент. По статистике в прошлом году 438,5 тысячи из 477,7 тысячи выпускников колледжей или 91,8% были трудоустроены. Но насколько эти цифры верны? «Если мы трудоустроили всех выпускников колледжей, откуда берутся безработные молодые люди?» — задался вопросом Шавкат Мирзиеёв.

Глава государства поручил ответственным ведомствам создать молодежные предпринимательские кластеры во всех городах и районах страны.

Молодые предприниматели смогут бесплатно арендовать неиспользуемые государственные объекты, где имеется транспортно-коммуникационная инфраструктура. Предприниматели — члены Союза молодежи получат такие же льготы при аренде объектов в свободных экономических зонах и создаваемых в городах малых промышленных зонах. Новый порядок будет действовать до пяти лет.

Молодым предпринимателям на льготных условиях должны предоставляться технические, юридические и другие консультации, подчеркнул Президент. Министру финансов Ботиру Ходжаеву и председателю Торгово-промышленной палаты Адхаму Икрамову поручено в месячный срок разработать предложения по этому вопросу.

Планируется удвоить объем бюджетных средств, выделяемых Союзу молодежи, за счет соответствующих экономических мер. На вице-премьера Джамшида Кучкарова, министра финансов и председателя Государственного налогового комитета Ботира Парпиева возложена ответственность за то, чтобы «каждый год в бюджет Союза молодежи поступало 200 млрд сумов». При этом молодежная организация должна сама распоряжаться выделенными средствами, отметил Шавкат Мирзиёев.

Министерству занятости и трудовых отношений, Минфину, Минэкономики и Ассоциации ремесленников поручено создать необходимые условия для молодых предпринимателей, в особенности девушек, в сфере ремесленничества. В частности, речь идет о кредитах на покупку сырья и покрытии этих кредитов за счет страховых взносов в Пенсионный фонд.

С 1 января 2018 года подоходный налог для выпускников академических лицеев, профессиональных колледжей и вузов, окончивших учебные заведения не позднее трех лет назад и впервые устраивающихся на работу, в первый год будет снижен на 50%, второй и третий годы — на 25%.

Союз молодежи будет частично (35−40%) покрывать стоимость контрактов в вузах своим самым активным членам, у которых успеваемость составляет 85% и выше.

Ежегодно 140 активным сотрудникам, проработавшим в системе Союза молодежи минимум три года и изъявившим желание приобрести жилье в ипотеку, будет покрываться 25−30% первоначального взноса.

Предложения по строительству доступного жилья для молодых семей теперь будут готовить руководители районных отделов Союза молодежи. Постановление об этом должно выйти в ближайшее время.

Проблемы молодежи

Президент отметил, что проблемы и заботы молодежи не находят реального отражения на ТВ, в радио и печатных изданиях. «Читаешь газеты — все отлично, на 100%. На радио и сайте „Камолота“ нет ничего, кроме отчетов о поверхностных мероприятиях, самовосхваления, красивых картинок».

Шавкат Мирзиёев поручил премьер-министру Абдулле Арипову, председателю Национальной телерадиокомпании Хуршиду Мирзахидову и министру юстиции Музрафу Икрамову в течение месяца подготовить предложения по передаче 50% акций телерадиоканала «Ёшлар» и права назначать директора Союзу молодежи.

Молодежные издания издаются низкими тиражами, продолжил Президент. Газета «Туркистон» — 9500 экземпляров, «Молодежь Узбекистана» — 2800, журнал «Ёш куч» — 3000. При этом на «Туркистон» в Ферганской области подписаны всего 225 человек, в Сурхандарье — 134, в Самаркандской области — 54, в Сырдарьинской — 40.

«Можно ли это назвать это удовлетворительным? Не должны ли мы стыдиться этих цифр, учитывая что в нашей стране проживают свыше 10 миллионов молодых людей?» — спросил Президент.

Всем министерствам, ведомствам и компаниям поручено через 15 дней представить программы молодежной политики на 2017−2018 годы. «Если [руководитель] в своей организации не наладит систему встреч с молодежью, то для нашей экономики, простите за грубость, он враг», — сказал руководитель страны.

Обращаясь к заместителю премьер-министра, председателю Комитета женщин Танзиле Нарбаевой, Президент призвал активно работать не только с обладательницами премии Зульфии, но со всеми девушками Узбекистана.

Шавкат Мирзиёев также предложил создать Молодежный пресс-клуб на примере Международного пресс-клуба. «Мне нравится этот пресс-клуб. Мы начали узнавать министров, их заместителей, задавать острые вопросы», — отметил глава государства.

Образование и воспитание

С учетом большого количества предложений от граждан в народные приемные Президента в течение 20 дней должно выйти постановление главы государства о восстановлении в ряде школ в экспериментальном порядке 11-летнего образования. В таких школах учащиеся 10-х и 11-х классов будут получать специальность по выбранным направлениям.

Это не значит, что все колледжи будут закрыты, отметил руководитель страны. За счет перехода на 11-летнее образование в пустующих колледжах на основе мастерских будут организованы центры по профессиональной подготовке и переподготовке кадров с бесплатным обучением до шести месяцев и выдачей сертификатов.

Было предложено ежегодно проводить конкурсы «Самая читающая школа», «Самая читающая махалля», «Самая читающая семья» и награждать победителей ценные призами, включая производимыми в стране автомобилями.

Пришло время создать и молодежный издательский дом, отметил Президент. При этом сеть книжных магазинов «Китоб олами» должна быть передана в распоряжение Союза молодежи.

До 1 декабря 2020 года будет реализован проект по строительству библиотек, принадлежащих молодежной организации, а также центров молодежи в них.

По одному колледжу в каждом районе намечено передать в распоряжение Союза молодежи. Там будут организованы профессиональные кружки и проводиться духовно-просветительские мероприятия, спортивные турниры, литературные вечера, выставки.

Особое внимание Союз молодежи должен уделить «сверстникам, которые, сбившись с пути, становятся жертвами террористических течений», подчеркнул Президент.

В стране будут усилены ответственность и обязанности родителей за воспитание детей. «Примем постановление об ответственности родителей за детей. В школу не отправляют, в колледж не отправляют, отпускают за границу… Это их дети, но они граждане Узбекистана!» — отметил Шавкат Мирзиёев.

Глава государства обратил внимание на вопросы безопасности и благополучия молодых людей, честно работающих в зарубежных странах. Он отметил важность соглашений в сфере трудовой миграции, подписанных с Россией.

Президент предложил Союзу молодежи рассмотреть вопросы создания Ассоциации молодых ученых, Центра по оказанию социально-психологической помощи молодежи, Ассоциации молодежного туризма, Ассоциации спортивных клубов и фитнеса, Ассоциации молодых людей с ограниченным возможностями.

«Наше самое важное направление — это молодежь. Решим этот вопрос — добьемся больших изменений», — заявил Президент.

Хокимияты областей, городов и районов, суды, прокуратура, органы внутренних дел, министерства здравоохранения и народного образования должны наладить постоянный диалог с молодежью и регулярно отчитываться перед ними, отметил также глава государства. Он признал, что изменить мировоззрение чиновников и заставить их общаться с молодежью нелегко. Но сделать это при желании можно.

Шавкат Мирзиёев добавил, что пришло время для формирования и подготовки резерва молодых управленческих кадров. С этой целью необходимо создание Института по изучению проблем молодежи и подготовке перспективных кадров при Академии государственного управления при Президенте.

Неожиданные назначения

Алишер Саъдуллаев и Олимжон Туйчиев. Фото: канал «Узбекистан», Facebook.



Примечательными моментами съезда стали назначения двух молодых людей, чьи выступления привлекли внимание Президента, заместителями руководителей государственных органов.

22-летний выпускник Сингапурского института развития менеджмента в Ташкенте Алишер Саъдуллаев стал заместителем министра народного образования Узбекистана. До этого он работал директором учебного центра Result.

25-летний Олимжон Туйчиев, магистр Туринского политехнического университета в Ташкенте, назначен на должность заместителя генерального директора Агентства по науке и технологиям. Как сообщило агентство, он будет координировать деятельность отделов трансфера технологий и проведения инновационных ярмарок, развития международного научно-технического сотрудничества, информационно-коммуникационных технологий и координации деятельности послевузовского образования.