Центральный банк Узбекистана установил новый курс иностранных валют к узбекскому суму с 24 ноября.

Курс доллара США по итогам торгов в среду повысился на 15,95 сума — до исторического максимума 12304,98. Предыдущий рекорд был зафиксирован 9 ноября (12297,01 сума).





В коммерческих банках в четверг доллар принимался по курсу 12230−12290 сумов. Курс продажи варьировался от 12230 до 12365 сумов.

По итогам 2022 года национальная валюта обесценилась на 3,94%, с начала этого года до 9 ноября — на 9,4%. Резкий скачок был 10 августа, когда доллар укрепился сразу на 408 сумов — с 11667 до 12075 сумов.

22 августа курс превысил отметку 12100 сумов, 25 сентября — 12200 сумов. После этого доллар почти два месяца был ниже 12300 сумов.

Девальвация происходит на фоне снижения денежных переводов и валютных поступлений от экспорта.

Глава Центробанка Мамаризо Нурмуратов в конце июля отметил, что ослабевание национальной валюты происходит в том числе за счёт давления со стороны возросшего импорта.

Позже регулятор пытался ограничить отток валюты за счёт закрытия валютных операций на вторичных счетах, однако после общественного резонанса решение было отменено. На днях ЦБ представил новый проект по усилению контроля за покупкой валюты со стороны юрлиц.

Согласно данным Агентства статистики, за 10 месяцев внешнеторговый оборот Узбекистана составил 50,93 млрд долларов, что на 25,2% больше показателя за аналогичный период прошлого года. Экспорт вырос на 29,1% — до 20,47 млрд долларов (без учёта экспорта золота — $13,6 млрд), а импорт — до 30,5 млрд долларов (+22,7%). В результате сальдо внешнеторгового оборота показало отрицательный баланс на рекордные 10 млрд долларов (-$9 млрд).