Министерство экономики и финансов Узбекистана (МЭФ) в бюджетном послании на 2024−2026 годы представило анализ макрофискальных рисков.
Макроэкономические шоки оказывают негативное влияние на прогнозные показатели основных экономических и бюджетных параметров, а также могут привести к увеличению прогноза по государственному долгу и бюджетному дефициту. Поэтому МЭФ отмечает, что необходимо тщательно управлять привлечением внешнего долга.
Участники бюджетного процесса должны усилить оценку потерь финансовых ресурсов (фискальных рисков), возможных рисков госпредприятий и государственно-частного партнёрства при формировании и расходовании бюджетных средств, говорится в послании.
Внешние риски
В качестве основных внешних факторов, влияющих на устойчивость экономики, выделяются:
- Замедление глобального экономического роста. В докладе Международного валютного фонда за октябрь 2023 года прогнозируется, что экономический рост в мире снизился с 3,5% в 2022 году до 3% в 2023 году;
- Сокращение денежных переводов, снижение экспортных доходов, отрицательное изменение импортных цен из-за девальвации национальных валют в основных странах-торговых партнёрах;
- Из-за повышения процентных ставок зарубежных Центральных банков становится сложнее привлекать инвестиции в экономику страны на международных финансовых рынках;
- Рост числа стихийных бедствий и экстремальных погодных явлений;
- Возникновение геоэкономических противоречий;
- Случаи, наносящие экологический ущерб;
- Нарастающий кризис природных ресурсов;
- Нестабильность цен на драгоценные металлы на мировых рынках.
Внутренние факторы
В качестве основных внутренних факторов, влияющих на устойчивость бюджета, МЭФ выделяет:
Резкое увеличение расходов госбюджета и целевых фондов к ВВП, включая введение дополнительных фиксированных расходных обязательств для бюджета;
Ухудшения финансового положения отраслей экономики, в том числе предприятий энергетики, газовой промышленности, угольной, коммунальной сферы, общественного транспорта в результате удержания правительством тарифов на низком уровне, а также увеличение поддержки этих предприятий со стороны бюджета;
Риск покрытия внешних кредитов из бюджета, если своевременно и на проектные мощности не будут введены в эксплуатацию крупные производственные проекты, реализуемые за счёт кредитов, привлечённых под государственную гарантию, или из-за других факторов;
Увеличение размера дефицита бюджета, утверждённого законом о бюджете в начале года, в связи с возникновением дополнительных расходов в течение финансового года;
Увеличение трансфертов из республиканского бюджета в Пенсионный фонд из-за роста диспропорции между доходами и расходами фонда.
Негативные последствия геополитической ситуации
Мировые тенденции и внешние факторы могут повлиять на государственный бюджет в среднесрочной перспективе. В частности, в условиях нарастания геополитических конфликтов цены на товарном рынке могут вырасти и привести к дефициту, в результате чего может усилиться инфляционное давление в Узбекистане.
В глобальном масштабе резкий рост цен на продукты питания оказывает негативное влияние на уязвимые слои населения, создавая необходимость защиты их от высоких цен на продукты питания, а это приводит к увеличению социальных расходов бюджета.
Кроме того, в условиях инфляционного давления, дополнительного повышения зарплат и пенсий, девальвации сума к основным мировым валютам, увеличения расходов бюджета из-за массового возвращения в страну трудовых мигрантов предполагает рост числа семей, получающих пособие из госбюджета, в связи с невозможностью иметь постоянный источник дохода в Узбекистане.
Рост ставок по кредитам, которые предоставляют международные организации, снижает привлекательность привлечения внешнего долга.
Следующие риски могут отразиться в прогнозах госбюджета:
- Дополнительное увеличение размера зарплаты на 1% потребует около 1,3 трлн сумов в год, а увеличение пенсии на 1% — 600 млрд сумов;
- Девальвация сума на 100 сумов приведёт к увеличению годовых расходов госбюджета на 400 млрд сумов. Для сравнения: в бюджетном послании на 2022 год расходы оценивались на 150 млрд сумов;
- Минэкономфин прогнозировал доходы госбюджета на следующий год, ожидая, что средняя стоимость золота на рынке будет составлять 1800 долларов за 1 унцию, а меди — 7800 долларов за тонну. Если золото будет стоить на 100 долларов ниже, то доходы бюджета уменьшатся на 4,5 трлн сумов. Если медь будет стоить на 500 долларов меньше, то бюджет недополучит 940 млрд сумов;
- Если тарифы на энергоресурсы не будут повышены, то доходы бюджета упадут на 1,5 трлн сумов.