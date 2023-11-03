Министерство экономики и финансов Узбекистана (МЭФ) в бюджетном послании на 2024−2026 годы представило анализ макрофискальных рисков.

Макроэкономические шоки оказывают негативное влияние на прогнозные показатели основных экономических и бюджетных параметров, а также могут привести к увеличению прогноза по государственному долгу и бюджетному дефициту. Поэтому МЭФ отмечает, что необходимо тщательно управлять привлечением внешнего долга.

Участники бюджетного процесса должны усилить оценку потерь финансовых ресурсов (фискальных рисков), возможных рисков госпредприятий и государственно-частного партнёрства при формировании и расходовании бюджетных средств, говорится в послании.

Внешние риски

В качестве основных внешних факторов, влияющих на устойчивость экономики, выделяются:

Замедление глобального экономического роста . В докладе Международного валютного фонда за октябрь 2023 года прогнозируется, что экономический рост в мире снизился с 3,5% в 2022 году до 3% в 2023 году;

. В докладе Международного валютного фонда за октябрь 2023 года прогнозируется, что экономический рост в мире снизился с 3,5% в 2022 году до 3% в 2023 году; Сокращение денежных переводов, снижение экспортных доходов, отрицательное изменение импортных цен из-за девальвации национальных валют в основных странах-торговых партнёрах;

снижение экспортных доходов, отрицательное изменение импортных цен из-за девальвации национальных валют в основных странах-торговых партнёрах; Из-за повышения процентных ставок зарубежных Центральных банков становится сложнее привлекать инвестиции в экономику страны на международных финансовых рынках;

становится сложнее привлекать инвестиции в экономику страны на международных финансовых рынках; Рост числа стихийных бедствий и экстремальных погодных явлений;

Возникновение геоэкономических противоречий;

Случаи, наносящие экологический ущерб;

Нарастающий кризис природных ресурсов;

Нестабильность цен на драгоценные металлы на мировых рынках.

Внутренние факторы

В качестве основных внутренних факторов, влияющих на устойчивость бюджета, МЭФ выделяет:

Резкое увеличение расходов госбюджета и целевых фондов к ВВП, включая введение дополнительных фиксированных расходных обязательств для бюджета;

Ухудшения финансового положения отраслей экономики, в том числе предприятий энергетики, газовой промышленности, угольной, коммунальной сферы, общественного транспорта в результате удержания правительством тарифов на низком уровне, а также увеличение поддержки этих предприятий со стороны бюджета;

Риск покрытия внешних кредитов из бюджета, если своевременно и на проектные мощности не будут введены в эксплуатацию крупные производственные проекты, реализуемые за счёт кредитов, привлечённых под государственную гарантию, или из-за других факторов;

Увеличение размера дефицита бюджета, утверждённого законом о бюджете в начале года, в связи с возникновением дополнительных расходов в течение финансового года;

Увеличение трансфертов из республиканского бюджета в Пенсионный фонд из-за роста диспропорции между доходами и расходами фонда.

Негативные последствия геополитической ситуации

Мировые тенденции и внешние факторы могут повлиять на государственный бюджет в среднесрочной перспективе. В частности, в условиях нарастания геополитических конфликтов цены на товарном рынке могут вырасти и привести к дефициту, в результате чего может усилиться инфляционное давление в Узбекистане.

В глобальном масштабе резкий рост цен на продукты питания оказывает негативное влияние на уязвимые слои населения, создавая необходимость защиты их от высоких цен на продукты питания, а это приводит к увеличению социальных расходов бюджета.

Кроме того, в условиях инфляционного давления, дополнительного повышения зарплат и пенсий, девальвации сума к основным мировым валютам, увеличения расходов бюджета из-за массового возвращения в страну трудовых мигрантов предполагает рост числа семей, получающих пособие из госбюджета, в связи с невозможностью иметь постоянный источник дохода в Узбекистане.

Рост ставок по кредитам, которые предоставляют международные организации, снижает привлекательность привлечения внешнего долга.

Следующие риски могут отразиться в прогнозах госбюджета: