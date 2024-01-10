Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 9 января ознакомился с планами по ремонту здания Ташкентского государственного цирка, сообщила пресс-служба главы государства.

Шавкат Мирзиёев поднимал вопрос совершенствования деятельности цирка на заседании Республиканского совета по духовности и просветительству 22 декабря.

В ходе презентации обсуждались планы по ремонту здания цирка, а также строительству учебного корпуса на 300 мест для интеграции обучения и практики.





Согласно презентации, показанной каналом «Узбекистан 24», рассматривается два места для размещения учебного корпуса рядом с цирком.

Площадь объекта составит 2650 кв. м, вместимость общежития — 100 человек. Проект оценивается в 15 млрд сумов.

В 2019—2020 годах в Ташкентском цирке проводилась капитальная реконструкция. Бюджет реконструкции оценивался в 46,63 млрд сумов.