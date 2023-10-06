Всемирный банк улучшил прогноз экономического роста в Узбекистане в текущем и следующем году. В опубликованном 5 октября докладе об экономике региона Европы и Центральной Азии говорится, что рост ВВП Узбекистана приблизится к 5,5% в 2023 году (+0,4 п. п. по сравнению с июньским прогнозом) и может постепенно ускориться в среднесрочной перспективе, достигнув 5,6% (+0,2 п. п.) и 5,8% в 2024 и 2025 годах, соответственно.

Рост потребления в 2023 году снизится, что связано с уменьшающимися объёмами денежных переводов из России.

Ожидается ускорение роста импорта в текущем году. Его объёмы будут продолжать расти в среднесрочной перспективе для поддержания темпов модернизации экономики.

С уменьшением денежных переводов текущий дефицит платёжного баланса страны достиг 6,3% в первом полугодии и будет и далее увеличиваться.

По прогнозам, бюджетный дефицит увеличится до 5% ВВП в 2023 году по причине высоких расходов в секторе энергетики, более высоких расходов на образование, заработную плату, пенсии и пособия в государственном секторе, а также в связи со снижением поступлений доходов в бюджет.

Согласно прогнозу, уровень инфляции в 2023 году составит 10,2% (в 2022 году — 11,4%), в 2024 году — 10% и в 2024 году — 9,9%.

Ожидается, что правительство консолидирует бюджет в среднесрочной перспективе, снизив бюджетный дефицит до 4% ВВП в 2024 году и 3,6% в 2025 году. Это будет связано со снижением налоговых льгот для государственных предприятий, уменьшением расходов на энергетические субсидии, а также с увеличением финансовых поступлений от приватизации государственных активов.

Ожидается также, что правительство будет придерживаться собственных ограничений на внешние заимствования. При этом государственный долг увеличился до 36% ВВП в 2023 году и достигнет пика в 36,6% в 2024 году.

Несмотря на расширение государственных программ социальной защиты, замедление роста денежных переводов и частного потребления может ограничить ожидаемый прогресс в сокращении масштабов бедности в Узбекистане. Прогнозируется, что уровень бедности среди населения в 2023 году снизится незначительно — до 13,9%.

Риски для данного прогноза в сторону его ухудшения включают ухудшение экономической ситуации в России, более высокое внешнее инфляционное давление, а также более жёсткие, чем ожидалось, глобальные финансовые условия.

Потенциальные положительные тренды для экономики включают более высокие мировые цены на золото, природный газ и медь (Узбекистан является экспортёром данных видов сырья), а также более быстрый рост производительности в секторах экономики в результате структурных реформ.

В странах Центральной Азии в текущем году ожидается ускорение роста до 4,8%, а средний показатель роста в 2024 и 2025 годах прогнозируется на уровне 4,7%, исходя из допущения о том, что инфляция замедлится.

Рост объёмов торговли, увеличение денежных поступлений, а также возвращение граждан продолжали поддерживать экономическую активность в ряде стран — прежде всего, в государствах Центральной Азии и Южного Кавказа. Лидерами экономического роста в этом регионе второй год подряд остаются Армения, Грузия и Таджикистан.



