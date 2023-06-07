Всемирный банк опубликовал очередной доклад «Перспективы развития мировой экономики» (издаётся два раза в год — в январе и июне). В нём освещаются текущие тенденции, риски и прогнозы развития глобальной, региональных и национальных экономик.

Согласно выводам доклада, в 2022 году экономический рост в регионе Европы и Центральной Азии (ЕЦА) резко замедлился и составил 1,2% — это самый низкий показатель среди шести регионов мира, где расположены страны с формирующимся рынком и развивающиеся экономики (EMDE). Даже без учёта России и Украины темпы роста в регионе ЕЦА снизились в 2022 году до 4,8%.

Замедление было практически повсеместным и наблюдалось в большинстве экономик региона, что стало отражением потрясений, вызванных вторжением России в Украину, снижения уровня доверия предпринимателей и потребителей, скачка инфляции, заметного ужесточения денежно-кредитной политики со стороны государственных регуляторов и перебоев в поставках энергоресурсов.

В Восточной Европе объём производства сократился на 20,2% — в основном, в Украине. Однако сокращение отмечалось и на остальной территории региона. В странах Центральной Европы и Западных Балкан, которые более тесно интегрированы в глобальные производственно-сбытовые цепочки Европейского союза, темпы роста замедлились в результате резкого скачка цен на энергоресурсы, перебоев в поставках энергоносителей и ужесточения денежно-кредитной политики.

В отличие от этого, в странах Южного Кавказа и Турции отмечалось ускорение экономического роста на фоне увеличения торговых потоков, а также притока мигрантов и финансов из России и Украины — факторов, которые также способствовали ускорению роста в Центральной Азии. Повышение мировых цен на сырьевые товары смягчило спад экономической активности в странах-экспортёрах сырья, за исключением России.

В регионе ЕЦА — особенно в Турции — сохраняется высокий уровень инфляции. В то время, как рост номинальной заработной платы в целом отставал от роста цен, в Восточной Европе реальная заработная плата упала в первой половине 2022 года на 3,3%. Однако страны Центральной Азии и Южного Кавказа являются исключением из этого правила.

Признаки замедления годовой инфляции, которые наблюдаются в последнее время в ряде стран ЕЦА, можно отнести за счёт эффектов высокой базы, а также снижения цен на энергоресурсы по сравнению с прошлогодними максимумами. Однако уровень базовой инфляции остаётся повышенным. В целях снижения инфляции, превысившей целевые ориентиры, 17 центральных банков этого региона увеличили ключевые ставки в 2022 году, а 6 центральных банков провели повторное повышение в течение истёкших месяцев 2023 года.





Прогноз

Согласно прогнозам, в 2023 году в регионе ЕЦА произойдёт незначительное увеличение темпов экономического роста до 1,4%. Однако из-за вторжения России в Украину и его последствий перспективы роста остаются крайне неопределёнными. Без учёта России и Украины темпы роста, ожидаемые в регионе ЕЦА в 2023 году, составят 2,4%, т. е. сократятся почти в 2 раза. Повышение январского прогноза на 1,3 процентных пункта для региона в целом, связано, главным образом, с тем, что прогноз для России был пересмотрен в сторону повышения.

Ожидается, что Таджикистан и Узбекистан продемонстрируют самый высокий рост ВВП в 2023 году среди 23 экономик в регионе ЕЦА — 6,5% и 5,1% соответственно. За ними следуют Армения и Грузия с 4,4% роста в текущем году.

Напомним, в январском докладе Всемирный банк прогнозировал рост ВВП Узбекистана в текущем году на 4,9%.

Прогноз экономического роста в Узбекистане на 2024 и 2025 годы в новом докладе составляет 5,4% (улучшение прогноза на 0,3 п. п.) и 5,8% соответственно.

В 2024—2025 годах в регионе ожидается увеличение годовых темпов до 2,7%, чему будут способствовать повышение внешнего и внутреннего спроса на фоне постепенного ослабления последствий недавних экономических потрясений, а также нормализация инфляции и фискальной политики. Различия между темпами роста в разных странах этого региона должны сократиться по мере уменьшения притока мигрантов и капитала из России и повышения уровня экономической активности в ЕС.

Двойной удар, который нанесли пандемия COVID-19 и российское вторжение в Украину, оказал значительное воздействие на экономический рост в регионе ЕЦА, который, как ожидается, в течение трёх ближайших лет будет оставаться ниже уровня своего потенциала под влиянием более жёстких условий кредитования и постепенной бюджетной консолидации во многих странах.

Риски

Риски для регионального прогноза по-прежнему смещены в сторону понижения и связаны с вероятностью более интенсивного или продолжительного конфликта в Украине, возможным ускорением инфляции в сочетании с дальнейшим ужесточением денежно-кредитной политики со стороны государственных регуляторов и потрясениями в финансовом секторе.

Более резкое (по сравнению с прогнозами) снижение экономической активности в еврозоне также приведёт к дальнейшему ослаблению внешнего спроса для стран Центральной Европы и Западных Балкан.

Кроме того, в текущем году объём поступающих из России денежных переводов трудовых мигрантов может расти медленнее, чем ожидается, особенно в странах Центральной Азии и Южного Кавказа.

Эскалация конфликта в Украине может повысить риск в области энергетической безопасности, поскольку страны региона ЕЦА остаются уязвимыми в условиях перебоев с поставками и зависимости от России.

К числу понижательных рисков относятся также повышение геополитической напряжённости в других частях региона ЕЦА и увеличение количества переселенцев в случае неблагоприятных метеорологических явлений, связанных с изменением климата.