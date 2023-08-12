Алишер Каюмович Шадманов назначен первым заместителем министра здравоохранения Узбекистана, сообщила пресс-служба Минздрава.

С ноября 2020 года он работал ректором Ташкентской медицинской академии, а до этого — министром здравоохранения (2016−2020). 11 августа он вместе с президентом посещал новое здание Бухарского государственного медицинского института имени Абу Али ибн Сино.

Алишер Шадманов (1962 года рождения) — доктор медицинских наук, профессор. В 1985 году окончил Андижанский государственный медицинский институт. С 1985 по 2015 год работал на различных должностях в этом институте.

В 2016—2017 годах был депутатом Законодательной палаты Олий Мажлиса, председателем Комитета по вопросам науки, образования, культуры и спорта (представителем партии «Адолат»).

После его увольнения и назначения министром здравоохранения Абдухакима Хаджибаева президент отмечал: «Я сам выбрал министра Абдухакима Хаджибаева. Министр должен быть строгим, требовательным. Он хорошо знает ситуацию в системе», — говорил Шавкат Мирзиёев.

После этого Минзрав возглавил Бехзод Мусаев, а сейчас министерство руководит Амрилло Иноятов.