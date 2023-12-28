Указом президента Узбекистана Шавката Мирзиёева от 21 декабря определены задачи членов «махаллинской семёрки». В сентябре глава государства, анонсируя преобразование «махаллинской пятёрки» в «семёрку», говорил, что эта система создана для реализации концепции «слышащего государства».

Согласно указу, в исполнительной структуре Кабинета министров создаётся отдел по поддержке деятельности «махаллинской семёрки», состоящий из пяти штатных единиц.

В «семёрку», осуществляющую деятельность на общественных началах, входят председатель махалли, помощник хокима, лидер молодёжи, женская активистка, инспектор по профилактике, социальный работник и налоговый инспектор.

Задачи членов «семёрки»

Председатель махалли

1. Обеспечение благоустройства махалли, в том числе повышение активного участия и ответственности населения во внедрении критериев «Благоустроенная махалля», «Благоустроенная улица», «Благоустроенный дом», осуществление пропагандистской работы в рамках общенационального проекта «Яшин макон» по посадке саженцев деревьев и кустарников. (Один раз в месяц организуется массовый хашар на всех улицах махалли, организуется хашар в требующих ремонта домах не менее чем двух нуждающихся семей с привлечением соседей).

2. Пропаганда национальных ценностей, обычаев и традиций, сохранение здоровой социально-духовной атмосферы, обеспечение компактного проведения свадеб и церемоний без расточительства. (Один раз в квартал обеспечивается организация встреч работников культуры, писателей и поэтов с населением по сохранению национальных ценностей, традиций и обычаев, компактному проведению свадеб и церемоний).

3. Привлечение представителей государственных органов, прикреплённых к махалле, к решению проблем населения, обеспечение поиска путей решения проблем. (На совете схода граждан ежемесячно заслушивается информация не менее пяти представителей государственных органов, прикреплённых к махалле, о проведённой работе в махалле, оказывается содействие в решении проблем).

4. Осуществление общего руководства деятельностью функционирующих в махалле помощника хокима, женского активиста, лидера молодёжи, инспектора по профилактике и налогового инспектора, социального работника, эффективное использование их возможностей для всестороннего развития махалли. (Каждую неделю заслушивается отчёт помощника хокима, женского активиста, лидера молодёжи, инспектора по профилактике и налогового инспектора, социального работника махалли и осуществляет контроль за решением каждым из них не менее 10 проблемных вопросов ежемесячно).

5. Установление общественного контроля за исполнением актов законодательства на территории махалли, в том числе контроля за соблюдением норм в сферах образования, медицинской службы, спорта, торговли и услуг. (Один раз в неделю изучается состояние посещаемости учащихся в образовательной организации на территории махалли, медицинских услуг, предоставляемых населению в семейных поликлиниках (сельских врачебных пунктах), и посещение семей патронажными медсёстрами, открытость спортивных организаций для населения, чистота территории и уход за деревьями на прилегающей территории объектов торговли и услуг).

Помощник хокима в махалле

1. Принятие мер по обучению профессиям и предпринимательству и обеспечению занятости безработного населения, не имеющего постоянного источника дохода. (Ежемесячно принимает меры по обеспечению занятости приносящим доход трудом не менее 10 безработных).

2. Содействие выделению кредитов и субсидий в целях развития предпринимательства в махалле, поддержки бизнес-инициатив населения. (Один раз в квартал посещает дома граждан, которым выделены кредит или субсидия, оказывает содействие налаживанию ими предпринимательской деятельности, направленной на получение дохода).

3. Выявление интереса к предпринимательству у самозанятых и инициативных граждан, содействие становлению их субъектом малого бизнеса. (Каждый квартал оказывает помощь не менее 5 самозанятым и инициативным гражданам в налаживании ими деятельности в качестве индивидуального предпринимателя или семейного предприятия).

4. Ведёт учёт посевов и продукции, выращенных на земельных площадях и приусадебных землях, выделенных населению на основе права аренды, а также организует сотрудничество дехканских хозяйств с экспортёрами, брокерами и перерабатывающими предприятиями.

5. Формирует адресную программу микропроектов по малому производству и услугам в махаллях, оказывает содействие решению проблем, препятствующих реализации проектов.

6. Выявляет пустующие здания и сооружения, земельные площади в махалле, принимает меры по выставлению их на аукционные торги в установленном порядке.

7. Разрабатывает «индивидуальную программу» для каждой нуждающейся семьи в махалле и определяет меры по повышению их доходов.

Лидер молодёжи

1. Содержательная организация свободного времени молодёжи в махаллях, включая привлечение её к участию в «Олимпиаде пяти инициатив». (Ежемесячно привлекает не менее 20 молодых людей к спортивным, музыкальным и предметным кружкам. Организует раз в неделю спортивные соревнования, музыкальные и танцевальные конкурсы).

2. Содействие занятости безработной молодёжи и выпускников школ, в частности реализация в махалле «Программы занятости молодёжи». (Формирует список безработной молодёжи и выпускников школ в махалле и обеспечивает их занятость совместно с помощником хокима. Раз в месяц встречается с учащимися выпускных классов школ, оказывает содействие в выборе высшего образовательного учреждения и направления специальности, а также подготовке к вступительным экзаменам).

3. Содействие молодёжи, нуждающейся в государственной поддержке и входящей в «трудную» категорию, в обретении своего места в жизни. (Не реже одного раза в месяц посещает место проживания и место работы молодёжи в махалле, входящей в «трудную» категорию, содействует вместе с прикреплёнными руководителями в обретении ею своего места в жизни).

4. Осуществление системной работы с молодёжью, склонной к совершению правонарушений, а также совместно с инспектором по профилактике — с несовершеннолетними, склонными к совершению правонарушения. (Индивидуально работает с каждым представителем молодёжи и несовершеннолетним, склонным к совершению правонарушения).

5. Решение проблем молодёжи, включённой в «Молодёжную тетрадь», в частности эффективное использование 30 видов помощи, предоставляемой молодежи. (Один раз в квартал посещает дома молодёжи, которой оказана помощь, содействует реализации проектов).

6. Работа с молодыми соотечественниками за рубежом и их поддержка. (Изучает деятельность молодых соотечественников за рубежом путём общения с ними не реже одного раза в месяц, а также принимает необходимые меры с «семёркой махалли» для возвращения и осуществления деятельности на Родине).

7. Выявление одарённой молодёжи, оказание содействия реализации её таланта и её поддержке. (Ежемесячно выявляет не менее одного представителя талантливой молодёжи, работает с ними индивидуально по реализации их таланта, принимает меры их поддержки посредством имеющихся видов помощи).

8. Широкая пропаганда чтения среди молодёжи, в частности проявление лидером молодёжи личного примера путём прочтения не менее одной книги в месяц. (Не реже одного раза в квартал организует мероприятия по книгочтению среди молодёжи путём привлечения представителей сферы духовности, культуры, писателей и поэтов).

9. В целях индивидуального развития, в частности глубокое изучение не менее одного иностранного языка в рамках проекта «Ибрат фарзандлари». (Постоянно мотивирует молодёжь махалли к изучению иностранных языков).

Женская активистка

1. Осуществление целевых мер по пропаганде принципов «Здоровая семья — здоровое общество», в частности предотвращению близкородственных и ранних браков, улучшению репродуктивного здоровья, укреплению семейных ценностей. (Ежемесячно посещает не менее 20 семей, пропагандирует семейные ценности и обеспечивает законность браков. Ежемесячно возвращает к здоровому образу жизни 5 конфликтных семей в махалле, оказавшихся на грани развода).

2. Повышение общественно-политической активности, содействие расширению образовательных возможностей женщин. (Один раз в месяц встречается с учащимися девочками школы, повышает их интерес к получению образования. Ежемесячно привлекает не менее 5 женщин махалли к предпринимательству, надомничеству и ремесленничеству).

3. Своевременное выявление проблем женщин, обращение по данным проблемам в государственные органы и организации, организация совместно с социальным работником оказания социально-правовой, психологической и материальной помощи женщинам, нуждающимся в помощи и оказавшимся в тяжёлом социальном положении. (Организация оказания ежемесячно не менее десяти женщинам, оказавшимся в тяжёлом социальном положении, социально-правовой, психологической и материальной помощи).

4. Осуществление сотрудничества в работе по социальной профилактике и адаптации среди женщин, участие в создании непримиримой атмосферы против притеснений и насилия. (Один раз в месяц посещает на дому женщин, вернувшихся из учреждений исполнения наказания и стоящих на профилактическом учёте, изучает их проблемы. Выявляет случаи притеснения и насилия в отношении женщин и сообщает инспектору по профилактике).

Инспектор по профилактике

Несёт ответственность за предупреждение правонарушений в махалле, сохранение общественного порядка и обеспечение безопасной среды, содействие реализации гражданами своих прав на благоприятную окружающую среду.

Социальный работник

Несёт ответственность за выявление лиц и семей, оказавшихся в тяжёлом положении и с высоким риском попадания в тяжёлое положение, предоставление им, в зависимости от потребностей, профессиональных социальных услуг и организацию помощи на основе комплексного подхода.

Налоговый инспектор

Несёт ответственность за оказание налоговых услуг предпринимателям, расширение налоговой базы, взимание налогов и формирование доходов местного бюджета.

С 1 января 2024 года члены «махаллинской семёрки» будут получать материальное стимулирование, исходя из результатов оценки по основным показателям эффективности (KPI), с сохранением порядка выдачи заработной платы по основному месту их работы.

Показателям KPI утверждаются работодателями членов «семёрки» по согласованию с Ассоциацией махаллей Узбекистана. Председатели махаллей при оценке KPI членов «семёрки» имеют право на начисление 20% баллов.

Указом определено, сто с 1 марта 2024 года будет внедрён новый порядок, «отражающий атмосферу согласия в махалле, свободной от бюрократии», при предоставлении социальной помощи и выделении субсидий посредством «Железной тетради», «Молодёжной тетради» и «Женской тетради».

Включение граждан в «тетради», предоставление социальной помощи и выделение субсидий посредством «тетрадей», а также Фонда привлечения населения к предпринимательству, Государственного фонда содействия занятости и Фонда поддержки ремесленничества и надомничества будут осуществляться на основе коллегиального решения «семёрки».

В срок до 5-го числа каждого месяца организациями, ответственными за распределение средств для «тетрадей», средства, аккумулированные в фондах, распределяются пропорционально количеству граждан, включённых в «тетради», в разрезе каждой махалли по принадлежности.

Помощник хокима, лидер молодёжи, женский активист и социальный работник формируют документы по включению в «тетради» и исключению из них граждан, а также предоставлению социальной помощи и выделению субсидий.

Ведение «Железной тетради» осуществляется Национальным агентством социальной защиты и его территориальными отделениями.

Помощь, оказываемая Фондом «Саховат ва кумак», указывается с внесением социальным работником в «семёрку» для рассмотрения в целях предотвращения попадания граждан в социально тяжёлое положение и выведения из тяжёлого положения оказавшихся в таком положении.

«Махаллинская семёрка» несёт персональную ответственность за целевое и адресное направление социальной помощи и субсидий для обеспечения выведения населения из бедности, а также за соблюдение принципов открытости, правдивости, социальной справедливости и прозрачности при принятии решений, отмечается в документе.