Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 26 сентября провёл совещание по вопросам усиления системы работы в разрезе махаллей.

Глава государства заявил, что для реализации социально-экономических программ махаллям были предоставлены многие полномочия, а также организационные и финансовые возможности. Однако «имеются недостатки в обеспечении их согласованной работы, много дублирования в их функциях», цитирует президента его пресс-служба.

«Средства, выделяемые на социальную поддержку, порой используются неэффективно. Последнее слово в решении вопросов малообеспеченного населения остаётся за ведомствами областного или республиканского уровня. Отсутствуют критерии оценки деятельности работников махалли. Большую часть времени они тратят на заполнение бумаг и заседания», — говорится в сообщении.

Шавкат Мирзиёев заявил, что теперь в систему «махаллинской пятёрки», состоящей из председателя махалли, помощника хокима, женской активистки, лидера молодёжи и инспектора по профилактике, добавятся сотрудник налоговой службы и социальный работник, образовав таким образом «махаллинскую семёрку».

Более 70 вопросов, таких как регистрация нуждающегося населения, финансовая помощь, субсидии и выделение кредитов, будут решаться в самой махалле коллегиально, без обращения в районные и областные ведомства, сказал он. Кроме того, средства фондов занятости, предпринимательства и надомничества будут выделяться непосредственно каждой махалле.

Полномочия председателей махаллей будут расширены для обеспечения тесного взаимодействия «семёрки». Они будут наделены правом вносить представления о применении мер стимулирования или дисциплинарной ответственности к помощнику хокима в махалле, лидеру молодёжи, женской активистке, инспектору по профилактике, сотруднику налоговой службы и социальному работнику.

Президент поручил ответственным лицам чётко определить задачb «семёрки» и правильную ориентацию их деятельности. Он подчеркнул важность привлечения к решению проблем в махаллях научных и негосударственных организаций.

«Время стремительно меняется. Нам нужно превратить махаллю в институт, который реально решает проблемы людей на местах… Когда наберёмся опыта, снова будем менять. Жизнь заставляет нас делать это. Если мы хотим найти решение нынешним вызовам, наш единственный путь — махалля, махалля, махалля и ещё раз махалля. Чем выше поднимем имидж системы махалли, тем больше люди будут верить, люди будут нами довольны», — заявил глава государства.

Председатель махалли со своей командой должен решать проблемы людей, подчеркнул он. «Много задач и спроса с махалли. Сколько бумажной волокиты было у педагогов? Избавились же. Врачи сколько бумаг заполняли? Избавились же. В постановление нужно включить, чтобы не было бумажной волокиты в системе махалли», — поручил президент.





Он отметил, что председатель махалли может помочь «самым нуждающимся людям» с ремонтом дома или совместно с хокимами получить ипотечный кредит.

«Если в месяц помочь одному человеку, то [в год] будет 12, а если двум людям, то будет 24. То есть 24 семьи будут довольны. Помощники хокима могут трудоустроить 10 людей в месяц? Если 10 человек умножить на 9940 (столько помощников хокимов в махаллях Узбекистана — ред.), сколько людей будут обеспечены работой в месяц», — сказал он.

Шавкат Мирзиёев указал, что для стабильного развития социальной сферы нужно до конца года научиться работать с «махаллинской семёркой». «В 2024 год мы войдём с хорошей системой. Люди будут довольны», — выразил он уверенность.

В рамках совершенствования системы махаллей будут внедрены республиканский, областные и районные (городские) советы по развитию и поддержке махаллей. Республиканский совет возглавит премьер-министр, региональные — хокимы. Советы будут заниматься решением вопросов, поднимаемых «махаллинской семёркой», в том числе финансовых.

Ответственным лицам поручено с учётом всех предложений разработать проект документа с указанием организационной структуры, полномочий и источников финансирования сферы.

«С первых дней нашей деятельности мы налаживаем всю работу непосредственно в махалле, вместе с нашим народом. Мы поэтапно развиваем эту систему. Сейчас даются дополнительные силы и возможности. Это означает и полномочия, и ответственность. Махалля — самая главная опора нашей страны», — сказал Шавкат Мирзиёев.