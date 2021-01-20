Наблюдательный совет «Узбекского металлургического комбината» на заседании 20 января принял решение о назначении нового руководства предприятия. В мероприятии принял участие премьер-министр Абдулла Арипов, сообщила пресс-служба «Узметкомбината».

Председателем правления «Узметкомбината» был назначен Рашид Пирматов.





Рашид Пирматов — уроженец Бекабадского района Ташкентской области. В 1986 году он окончил Московский государственный институт стали и сплавов по специальности инженер-металлург. По возвращении в Бекабад работал на различных должностях в «Узметкомбинате».

В 2014 году ему было присвоено звание «Заслуженный работник промышленности Республики Узбекистан». В 2014—2019 годы избирался сенатором, работал в Комитете по судебно-правовым вопросам и противодействию коррупции верхней палаты парламента.

На этом посту он сменит Жахонгира Мустафаева, исполнявшего обязанности главы «Узметкомбината» после смерти Сергея Вьюненко в сентябре прошлого года.

Члены совета также приняли решение о назначении Дилшода Ахмедова первым заместителем председателя правления комбината.





Дилшод Ахмедов (1972 г. р.) — выпускник Российского государственного университета нефти и газа имени И. М. Губкина. Обучался в Московской школе управления «Сколково». Имеет опыт работы по организации производства и управлению активами промышленных предприятий в Узбекистане и России.

На этом посту он сменит исполнявшего обязанности первого заместителя председателя правления Сергея Чайковского.

Государственная доля в «Узметкомбинате» была передана в доверительное управление компании SFI Management Group постановлением президента от 15 сентября 2017 года (ПП-3277).

В декабре 2020 года открылся Ташкентский металлургический завод стоимостью 420 млн долларов. Управлением реализации проекта занималось SFI Management Group.